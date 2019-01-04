Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan, "2018 Yılı İhracatımız Yüzde 7,1 Artışla 168,1 Milyar Dolar Olarak...

Ticaret Bakanı Pekcan, "2018 Yılı İhracatımız Yüzde 7,1 Artışla 168,1 Milyar Dolar Olarak...

54 dakika önce

IHAAW113140-EKO/04-01-2019- Ticaret Bakanı Pekcan, "2018 yılı ihracatımız yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan,
IHAAW113140-EKO/04-01-2019

- Ticaret Bakanı Pekcan, "2018 yılı ihracatımız yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi. 04.01.2019 11: 31: 40 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:37 Kaynak: İHA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor Katıldığı Projeyle Hayatı Değişti! Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor

Ünlü Rockçı Hayko Cepkin Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararına Yaptıkları İtiraz Reddedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:31:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan, "2018 Yılı İhracatımız Yüzde 7,1 Artışla 168,1 Milyar Dolar Olarak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]