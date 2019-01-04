Ticaret Bakanı Pekcan, "2018 Yılı İhracatımız Yüzde 7,1 Artışla 168,1 Milyar Dolar Olarak...
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IHAAW113140-EKO/04-01-2019- Ticaret Bakanı Pekcan, "2018 yılı ihracatımız yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.
IHAAW113140-EKO/04-01-2019
- Ticaret Bakanı
Pekcan, "2018 yılı ihracatımız yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi. 04.01.2019 11: 31: 40 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:37 Kaynak: İHA
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