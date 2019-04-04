Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 Yılının İlk 3 Ayındaki Yüzde 67,1 Olan Karşılama Oranı 2019 Yılının...
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "2018 yılının ilk 3 ayındaki yüzde 67,1 olan karşılama oranı 2019 yılının ilk 3 ayında yüzde 88,2'e yükselmiştir.
Ticaret Bakanı
Pekcan: "2018 yılının ilk 3 ayındaki yüzde 67,1 olan karşılama oranı 2019 yılının ilk 3 ayında yüzde 88,2'e yükselmiştir." - ANKARA
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:01 Kaynak: İHA
İhracat İlk Üç Ayda 44,5 Milyar Dolara Ulaşarak Türkiye Tarihinin Rekorunu Kırdı
Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor
Seçimi Kaybeden Muhtar, Seçilen Adayın Foyasını Ortaya Çıkardı! Köy Karıştı
Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti