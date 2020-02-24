Ticaret Bakanı Pekcan: "2019'da 33 kadın kooperatifi kuruldu" - Son Dakika
Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Pekcan: '2019'da 33 kadın kooperatifi kuruldu' - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan: "2019'da 33 kadın kooperatifi kuruldu"

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl 33 kadın kooperatifi kurulduğunu belirterek, "Tarımın en büyük emekçisi olan kadınlarımızın kooperatifleşerek örgütlenmeleri, üretimlerine sahip çıkmaları ve dayanışma içine girmeleri ülke kalkınması açısından önemli bir girişimdir.

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl 33 kadın kooperatifi kurulduğunu belirterek, "Tarımın en büyük emekçisi olan kadınlarımızın kooperatifleşerek örgütlenmeleri, üretimlerine sahip çıkmaları ve dayanışma içine girmeleri ülke kalkınması açısından önemli bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Pekcan, bakanlığın çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik 15 eğitim programı düzenlediğini belirtti.

Ruhsar Pekcan, söz konusu eğitim programlarına kadın girişimci, kadın mülteci, kadın kooperatif ortağı olmak üzere yaklaşık 1400 kadının katılımının sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın KOOP-BİS verilerine göre geçen yıl 33 kadın kooperatifi kurulduğunu ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Tarımın en büyük emekçisi olan kadınlarımızın kooperatifleşerek örgütlenmeleri,

üretimlerine sahip çıkmaları ve dayanışma içine girmeleri ülke kalkınması açısından önemli bir girişimdir.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uhdesinde bulunan AB IPA II İnsan Kaynakları Operasyonel Programı kapsamındaki Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı, eş-faydalanıcı olarak yer almakta olup proje geçtiği takdirde, proje illerinde bulunan 25 kooperatif çalışmalardan faydalanacaktır."

Pekcan, bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal

Hizmetler Bakanlığı arasında 30 Ekim 2018'de "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi

İşbirliği Protokolü" imzalandığını anımsattı.

Bakan Pekcan, protokol kapsamında, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Çalıştayı, İzmir İli Sürdürülebilir Tarımda Kadın Çalıştayı, protokol kapsamında 81 ile gönderilen uygulama esasları çerçevesinde illerde kadın

çiftçilere ve kooperatiflerine yönelik çalışmalar başlatıldığını vurguladı.

Ruhsar Pekcan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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