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Ticaret Bakanı Pekcan: "2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:24 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan: "2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi."
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