Ticaret Bakanı Pekcan: "2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: '2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: "2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi.

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi."

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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