Ticaret Bakanı Pekcan: "2019 Yılının İlk 3 Ayında İhracatımız Yüzde 3,34 Artış Göstermiş;...
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "2019 yılının ilk 3 ayında ihracatımız yüzde 3,34 artış göstermiş; ithalatımız ise yüzde 21,46 oranında azalmıştır.
Ticaret Bakanı
Pekcan: "2019 yılının ilk 3 ayında ihracatımız yüzde 3,34 artış göstermiş; ithalatımız ise yüzde 21,46 oranında azalmıştır." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:01 Kaynak: İHA
İhracat İlk Üç Ayda 44,5 Milyar Dolara Ulaşarak Türkiye Tarihinin Rekorunu Kırdı
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