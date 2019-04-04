Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: "2019 Yılının İlk 3 Ayında İhracatımız Yüzde 3,34 Artış Göstermiş;...

Ticaret Bakanı Pekcan: "2019 Yılının İlk 3 Ayında İhracatımız Yüzde 3,34 Artış Göstermiş;...

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "2019 yılının ilk 3 ayında ihracatımız yüzde 3,34 artış göstermiş; ithalatımız ise yüzde 21,46 oranında azalmıştır.

Ticaret Bakanı Pekcan:
Ticaret Bakanı Pekcan: "2019 yılının ilk 3 ayında ihracatımız yüzde 3,34 artış göstermiş; ithalatımız ise yüzde 21,46 oranında azalmıştır." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:01 Kaynak: İHA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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