Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: e-ticaret hacminde yüzde 64'lük önemli bir artış var - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: e-ticaret hacminde yüzde 64'lük önemli bir artış var

07.10.2020 13:39

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemi ve karantina koşullarının da etkisiyle,2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre e-ticaret hacminde yüzde 64'lük önemli bir artış yaşanmıştır.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemi ve karantina koşullarının da etkisiyle,2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre e-ticaret hacminde yüzde 64'lük önemli bir artış yaşanmıştır. 2019 yılının ilk 6 ayında e-ticaretin genel ticaret içerisindeki oranı yüzde 8,4 iken, 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde 14,2 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video-konferans yöntemiyle "Kadın Girişimcileri Buluşmaları" programına katıldı.

Toplantıya katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bakan Pekcan, e- Ticaret'in öneminin pandemi sürecinde, bir kez daha anlaşıldığını bildirdi. Dijitalleşmeye bakanlık olarak önem verdiklerini ifade eden Bakan Pekcan, "Bilişim teknolojilerinin öne çıktığı çağda e- ticaretin rolü ve önemi giderek artmakta. Ticaretin bu süreçlerinin esneklik ve kolaylık sağlamasının yanısıra, girişimcilere maliyet avantajları da sağlamakta. Genç girişimciler, için özellikle yeni girişimciler için ticari faaliyetlerini tanıtıp geliştirmeleri noktasında avantaj ve kolaylıklar sağlamaktadır" dedi.

"ÜLKEMİZDE E- TİCARETİN SEKTÖREL VE COĞRAFİ BAZDA DAĞILIMI İLE İLGİLİ PEK ÇOK VERİYİ SAĞLAYABİLİYORUZ"

Bu sene içerisinde Türkiye'de ilk defa e- ticaret verilerinin paylaşıldığını kaydeden Pekcan,"2019 e- ticaret hacmi 136 milyar TL. 2020 ilk altı ayında 91 milyar 700 milyon TL. olduğunu görüyoruz. Pandemi ve karantina koşullarının etkisiyle 2020'nin ilk altı ayında e- ticaret hacminde yüzde 64 artış olduğunu görüyoruz. 2019 'un ilk altı ayında e- ticaretin genel ticaret içindeki payı yüzde 8,4 iken 2020 yılının ilk altı ayında 14,2 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde e- ticaretin sektörel ve coğrafi bazda dağılımı ile ilgili pek çok veriyi sağlayabiliyoruz" diye konuştu.

"E-TİCARET PLATFORMUMUZU KULLANAN FİRMA SAYISI 300 BİNE ULAŞMIŞ DURUMDA"

E ticaret verileri ile ilgili derlenen bütün verilerin sektörle ilgili stratejilerin belirlenmesinde faydalı olduğunu aktaran Bakan Pakcan,"Bakanlık olarak e-ticarette güvenli ticaret için ciddi çalışmalar yaptık. E- ticarette güven damgasını oluşturmuş bulunuyoruz. E- ticarette güven damgasını şu ana kadar 18 web sitesi almış durumda. Tüketicilerde güven damgası bulunan sitelerde daha güvenli alışveriş yapabileceklerine ikna olacaklar. Bakanlık olarak e- ticaret üzerinde bir platform oluşturduk. E-ticaret ile ilgili bütün çalışmalara ulaşabilirler. Mart ayında faaliyete aldığımız bu e- ticaret platformumuzu kullanan firma sayısı 300 bine ulaşmış durumda. Bakanlığımızın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında en temel hedeflerimizden biri ihracatımızı yaymak. Daha fazla kadın girişimcimizi ihracat ailesinin bir ferdi olarak eklemeyi istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Hülya Keklik - Bayram Türüdü/İHA)

Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: e-ticaret hacminde yüzde 64'lük önemli bir artış var
Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: e-ticaret hacminde yüzde 64'lük önemli bir artış var
Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: e-ticaret hacminde yüzde 64'lük önemli bir artış var
Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: e-ticaret hacminde yüzde 64'lük önemli bir artış var
Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: e-ticaret hacminde yüzde 64'lük önemli bir artış var
Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: e-ticaret hacminde yüzde 64'lük önemli bir artış var

Ruhsar Pekcan, Türk Lirası, Ticaret, Kadın, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: e-ticaret hacminde yüzde 64'lük önemli bir artış var - Son Dakika

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