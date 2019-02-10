Ticaret Bakanı Pekcan: "5 İldeki Hallerde Yapılan Operasyonlarda Sebze ve Meyvelerin Alış-satış...
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "5 ildeki hallerde yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış-satış fiyatlarında yüzde 800'lere varan artış tespit ettik."
Ticaret Bakanı
Pekcan: "5 ildeki hallerde yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış-satış fiyatlarında yüzde 800'lere varan artış tespit ettik."
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:57 Kaynak: AA
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