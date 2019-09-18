Ticaret Bakanı Pekcan: "5 kasım 2018 itibariyle başlayan ambargolardan İran'dan sonra en fazla...
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "5 kasım 2018 itibariyle başlayan ambargolardan İran'dan sonra en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir" -"Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdiği 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak bizlerde daha fazla katkı ve daha fazla zaman ayırmak gerekiyor" -"125 üründen 68...
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Pekcan: "5 kasım 2018 itibariyle başlayan ambargolardan İran'dan sonra en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir"
-"Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdiği 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak bizlerde daha fazla katkı ve daha fazla zaman ayırmak gerekiyor"
-"125 üründen 68 ürüne yasak kapsamına alındı. 3 tanesine de tarife kotası koruma önlemleri uygulandı"
-"2018 ticaret hacmimiz yüzde 13, 2019'da da yüzde 30 daraldı. Bunda ambargonun etkisi çok büyük"
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İran İş Formu'nda konuştu.
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor İran'dan Aramco saldırısıyla ilgili açıklama TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor Davutoğlu'ndan sonra istifa eden Ömer Ünal: Yeni parti Kasım'da açıklanıyor