Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: "5 kasım 2018 itibariyle başlayan ambargolardan İran'dan sonra en fazla...
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Ticaret Bakanı Pekcan: "5 kasım 2018 itibariyle başlayan ambargolardan İran'dan sonra en fazla...

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "5 kasım 2018 itibariyle başlayan ambargolardan İran'dan sonra en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir" -"Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdiği 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak bizlerde daha fazla katkı ve daha fazla zaman ayırmak gerekiyor" -"125 üründen 68...

Ticaret Bakanı Pekcan: "5 kasım 2018 itibariyle başlayan ambargolardan İran'dan sonra en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir"

-"Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdiği 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak bizlerde daha fazla katkı ve daha fazla zaman ayırmak gerekiyor"

-"125 üründen 68 ürüne yasak kapsamına alındı. 3 tanesine de tarife kotası koruma önlemleri uygulandı"

-"2018 ticaret hacmimiz yüzde 13, 2019'da da yüzde 30 daraldı. Bunda ambargonun etkisi çok büyük"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İran İş Formu'nda konuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan: 5 kasım 2018 itibariyle başlayan ambargolardan İran'dan sonra en fazla...

Ruhsar Pekcan, Türkiye, İran, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
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