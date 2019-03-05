Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan, 6-7 Mart'ta Polonya'ya Gidecek

Ticaret Bakanı Pekcan, 6-7 Mart'ta Polonya'ya Gidecek

27 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Polonya Düzenli İstişareleri IV. Dönem Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Polonya'nın başkenti Varşova'ya gidecek.

Ticaret Bakanı Pekcan, 6-7 Mart'ta Polonya'ya Gidecek, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye- Polonya Düzenli İstişareleri IV. Dönem Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Polonya'nın başkenti Varşova'ya gidecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Polonya Düzenli İstişareleri IV. Dönem Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Polonya'nın başkenti Varşova'ya gidecek. Bakan Pekcan, ziyareti kapsamında 7 Mart'ta Polonya Girişimcilik ve Teknoloji Bakanı Jadwiga Emilewicz, Polonya Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Jerzy Stanislaw, Polonya Altyapı Bakanı Andrzej Adamczyk ve Polonya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Jan Krzysztof Ardanowski ile ikili temaslar ve görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyaretin ana gündem maddelerini ikili ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde işbirliği, ticaret, sanayi, teknoloji, özel sektörler arasında işbirliği gibi konular oluşturacak. Toplantı sonunda üzerinde mutabakata varılan hususları içeren 'Türkiye-Polonya Düzenli İstişareleri IV. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Polonya Girişimcilik ve Teknoloji Bakanı Jadwiga Emilewicz tarafından imzalanması öngörülüyor.

Pekcan, ayrıca Ticaret Bakanlığının koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Polonya Ticaret Odasının organizasyonunda düzenlenecek olan Türkiye-Polonya İş ve Yatırım Forumu'na da katılacak. İş Forumunda Polonya Girişimcilik ve Teknoloji Bakanı Jadwiga Emilewicz'in yanı sıra iki ülke özel sektör kuruluşları ve firmalarının temsilcileri de bulunacak.

Bakan Pekcan, temaslarının ardından 7 Mart'ta yurda dönecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:22 Kaynak: İHA

Polonya, Ekonomi
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