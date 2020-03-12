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Ticaret Bakanı Pekcan: "81 ilde sağlık malzemesi ve gıda konusunda fiyat artışları ile ilgili eş...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "81 ilde sağlık malzemesi ve gıda konusunda fiyat artışları ile ilgili eş zamanlı denetimlere başladık.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Pekcan: "81 ilde sağlık malzemesi ve gıda konusunda fiyat artışları ile ilgili eş zamanlı denetimlere başladık." - ANKARA
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