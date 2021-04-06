Ticaret Bakanı Pekcan, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli mücadelemizde milletimizin sesi olan, güvenilir, hızlı ve ilkeli haberleriyle günümüzde global bir markaya dönüşen Anadolu Ajansı'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, 7/24 özveriyle çalışan değerli mensuplarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.