Ticaret Bakanı Pekcan: "AB ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin artırılması yönünde çok güçlü bir... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: 'AB ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin artırılması yönünde çok güçlü bir... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: "AB ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin artırılması yönünde çok güçlü bir...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "AB ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin artırılması yönünde çok güçlü bir irade görmekten son derece memnun olduk."

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "AB ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin artırılması yönünde çok güçlü bir irade görmekten son derece memnun olduk."

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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