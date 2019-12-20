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Ticaret Bakanı Pekcan: "AB ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin artırılması yönünde çok güçlü bir...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "AB ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin artırılması yönünde çok güçlü bir irade görmekten son derece memnun olduk."
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:58 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan: "AB ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin artırılması yönünde çok güçlü bir irade görmekten son derece memnun olduk."
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