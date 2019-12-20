Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile AB Komisyonu binasında görüştü.

Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile AB Komisyonu binasında görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:45 Kaynak: DHA
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