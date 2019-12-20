Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü - Son Dakika

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Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile AB Komisyonu binasında görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:45 Kaynak: DHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile AB Komisyonu binasında görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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