Son Dakika › Güncel › Ticaret bakanı pekcan, ab ticaret komiseri hogan'la görüştü - Son Dakika
Ticaret bakanı pekcan, ab ticaret komiseri hogan'la görüştü
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştüBelçika (DHA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile AB Komisyonu binasında görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:53 Kaynak: DHA
Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü
Belçika (DHA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile AB Komisyonu binasında görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Son Dakika Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı 46 uzman yardımcısı alacak Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi