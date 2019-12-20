Ticaret bakanı pekcan, ab ticaret komiseri hogan'la görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret bakanı pekcan, ab ticaret komiseri hogan'la görüştü - Son Dakika

Ticaret bakanı pekcan, ab ticaret komiseri hogan'la görüştü

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştüBelçika (DHA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile AB Komisyonu binasında görüştü.

Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ticaret Komiseri Hogan'la görüştü

Belçika (DHA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile AB Komisyonu binasında görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Ticaret bakanı pekcan, ab ticaret komiseri hogan'la görüştü

Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, Hogan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:53 Kaynak: DHA
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