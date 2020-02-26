Ticaret Bakanı Pekcan AB ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan AB ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan AB ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'nin AB'nin önemli bir ticaret partneri olduğunu belirterek, "2019'da Türkiye ilk defa AB ile ticarette fazla verdi.

Ticaret Bakanı Pekcan AB ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'nin AB'nin önemli bir ticaret partneri olduğunu belirterek, "2019'da Türkiye ilk defa AB ile ticarette fazla verdi. AB'den Türkiye'ye yatırım açısından çok yüksek bir ilgi var. Türkiye'ye yapılan direkt yabancı yatırımların yüzde 66,6'sı AB üyesi ülkelerden geliyor." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Berger, burada yaptığı konuşmada, birçok Türk şirketinin AB'ye entegre olduğunu, bunun Avrupa'da ve uluslararası piyasalarda sağladığı avantajlar açısından çok önemli bir değer oluşturduğunu söyledi.

Uluslararası ticaret ilişkilerinde Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) önemine dikkati çeken Berger, "Uluslararası açıdan herkesin bu yapıyı sürdürmek istemesi kesinlikle çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ticarette karşılaşılan zorluklara karşı Türkiye ile aynı çizgide olduklarını aktaran Berger, DTÖ'nün çok önemli bir yapı olduğunu vurguladı. Berger, şunları kaydetti:

"Türkiye ile AB arasındaki ticaret rakamları etkileyici. 2019'da Türkiye ilk defa AB ile ticaret fazlası verdi. AB'den Türkiye'ye yatırım açısından çok yüksek bir ilgi var. Türkiye'ye yapılan direkt yabancı yatırımların yüzde 66,6'sı AB üyesi ülkelerden geliyor. Bizim liderlerimiz, komisyon başkanımız, her zaman Türk ekonomisinin başarısının altını çiziyor."

Berger, AB ile Türkiye ilişkilerinin derinleştiğine işaret ederek, mevcut Gümrük Birliği Anlaşması'nın Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacmini önemli ölçüde artırdığını, Türk şirketlerinin AB tedarik ve ürün zincirine entegre hale geldiğini söyledi.

AB'nin çelik ithalatına uyguladığı korunma önlemlerine değinen Berger, "Biz koruma önlemlerini ticareti geleneksel seviyelerine getirmek için aldık ancak 14 Şubat'ta bir inceleme başladı. Bu incelemenin temmuz ayının başında bitmesi bekleniyor. Açıkçası biz, sizin katkılarınızı da herkese yardımcı olacak bir yol bulmak amacıyla bekliyoruz." dedi.

Berger, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin, "Avrupa Komisyonu da Dünya Bankasının görüşünü paylaşıyor. Komisyondaki çalışmalarımız bunun iki taraf için de avantajlı olacağını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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