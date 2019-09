Ticaret Bakanı Pekcan, ABD Ticaret Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Cumhurbaşkanımız, Başkan Trump'la beraber Birleşmiş Milletler haftası içerisinde bir araya gelecekler. Buradaki ana gündem konuları içerisinde yatırım ve ticaret olacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u Ticaret Bakanlığında ağırladı. İkili ortak bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye ve ABD arasındaki ticarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'un iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması konusunda verdikleri karar hakkında görüştüklerini söyledi. Pekcan, "Nisan ayından bu yana 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için Bakanlığımızın bütün sektörlerle yaptığı çalışmaları Ross'la paylaştık. Tüm sektörlerimiz bizim için çok önemli ancak ABD tarafının özellikle üzerinde durduğu bazı sektörleri öncelikli sektörlerimiz olarak belirledik. Bu sektörlerin içerisinde; Tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine, lojistik sektörlerinin ikili ticaret hacmini arttırmasında öncelikli sektörler olarak belirlemiş bulunuyoruz. Başta çelik olmak üzere bizim için önem arz eden sektörlerin problemleri kendilerine ilettik ve önerileri de sunduk. Bu görüşmeler sonucunda ülkelerimizin Ticaret Bakanlığı Başkanlığında; sektör temsilcileriyle beraber sektörlel komiteler kurulmasına karar verdik. Türk ve ABD firmalarını bir araya getirecek komiteler sonuç odaklı çalışacak. Bu çalışmanın sonucunu almak için bir an önce birlikte hareket edeceğiz. Karşılıklı ticaretimizi arttırmak doğrultusunda her iki ülkenin firmalarının her iki ülkedeki dağıtım kanallarına ulaşmasına çok önemli olduğunu, firmalarımız arasındaki temasların aranan süreçte her iki ülke Ticaret Bakanlığının desteği üzerinde mutabık kalmış bulunuyoruz. Sayın Ross'un, gerek resmi görüşmelerinde gerekse iş dünyasıyla yaptığı görüşmelerde ülkemizin potansiyeline şahit oldu. Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanından aldığımız güçle birlikte bu ilişkiler ilerleyen dönemlerde artarak devam edecektir. ABD ile Çin arasında yaşanan sorunların önemli ilave ticaret açığı yaratacağını tespit ettik. Ülkemizdeki bazı sektörlerin kapasitesini hızla arttırarak ABD'ye ürün tedarik etmeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. 100 milyar hedefe ulaşmak için potansiyel alanları görüşmenin yanı sıra halihazırda ilişkilerimizdeki bazı sıkıntıların aşılmasında ticaretimize olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Demir çelik sektöründe karşılaştığımız engeller, otomotiv sektöründe karşılaşacağımız engeller konusunda endişelerimizi ABD'ye de ilettik. 100 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için karşılıklı olarak engellerin kaldırılmasının doğru olacağına inanıyoruz. 100 milyar hedefi doğrultusunda en büyük potansiyele sahip sektörlerden birisi sivil havacılık sektörüdür. Sivil havacılık üzerine çalışan sektörlerimizin gerek kalite gerek fiyat gerekse zamanında teslimat açısından rakiplerine kıyasla öne çıktığını görüyoruz. Mobilya, tekstil, otomotiv, otomotiv yan sanayi gibi potansiyeli yüksek sektörlerde gerek ürünlerimizin kalitesi gerekse dünya piyasasında artış gösteren faaliyetlerimiz sayesinde ABD piyasasında daha büyük işlerde yer alacağımızın altını çizmiş bulunuyoruz. Türk Eximbank ve US Eximbankın işbirliğiyle uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanlarıyla ülkemizde ve üçüncü ülkelerdeki ortak yatırım alanlarına odaklanacağız. Türkiye ve ABD çok uzun süredir müttefik iki ülkedir. Biz, ABD'yle işbirliği içerisinde çalışmaya hazırız. Ross'un ziyareti de ABD'nin bu doğrultuda attığı önemli bir adımdır. Kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanımız, Başkan Trump'la beraber Birleşmiş Milletler haftası içerisinde bir araya gelecekler. Buradaki ana gündem konuları içerisinde yatırım ve ticaret olacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Bakanı Ross, Türkiye'de geçirdiği süre içerisinde yaptığı görüşmelerden bahsederek iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Ross, "Hedefimiz, ikili ticarette 100 milyar dolara ulaşabilmek. Şu andaki mevcut düzeyi 2'ye belki 3'e katlamak demek bu. ABD tarafından Türkiye'ye 50 milyar dolar, Türk tarafından da ABD'ye 50 milyar dolar ticaret demek bu. Neticede bu durumun dengeli olmasını ve ticaret hacminin çok yüksek olmasını hedefliyoruz. Bu rakamlar yüksek rakamlar ve nispeten de küçük rakamlar. Çünkü her iki ülkenin, özellikle ABD'nin mallar ve hizmetler alanında yaptığı ticarete kıyasla küçük rakamlar. Dolayısıyla ekstra bir 50 milyar dolar, trilyon doların yanında esasında çok fazla bir şey değil. Bu noktada karşılıklılık çok önemli. Her iki tarafta kendi ticaret hacmini arttıracak. Bu amaç doğrultusunda 5 günümüzü Türkiye'de geçirdik. Türkiye'de yatırımı olan 43 tane ABD'li firmayla bir araya geldik. ABD'de iş yapmak isteyen 52 tanede Türk firmasıyla da görüşmeler yaptık. Zamanımızın büyük kısmını da sayın Bakan'la birlikte geçirdik. Konuya alakasını bize gösterdi. Sağlık Bakanlığıyla, Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla da görüşmelerimiz oldu ve olacak. Bugün de sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceğiz. Geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız. Şu anda odaklandığımız nokta en kısa sürede neleri yapabiliriz neleri hayata geçirebiliriz bunları konuşacağız. Tabii, bunlar bizim Başkanımız ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın onaylanacak. Birleşmiş Milletlerdeki bir hafta süresinde her iki ülkenin başkanları tarafından dile getirilip duyurulacaktır. Bu ilk adımın ardından biz devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İkili toplantının sonunda tokalaşarak basın toplantısını sonlandırdı. ABD Ticaret Bakanı Ross'un yoğun programı gerekçesiyle basın mensuplarından soru alınmadı.

(İHA)