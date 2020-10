Ticaret Bakanı Pekcan: "Afrika ile 18.2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Afrika ile ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 7 artışla 26,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu yıl, küresel ticaretteki yavaşlamaya rağmen, ilk 9 ay itibarıyla 18.2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık. 2001 yılında Afrika'nın ithalatında Türkiye'nin payı yüzde 1 seviyesindeyken bugün bu oran yüzde 3 seviyesine çıkmış durumda" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Pekcan, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine verilen önem doğrultusunda 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen Ekonomi ve İş Forumlarının üçüncüsünün, pandemi tedbirleri dolayısıyla online olarak gerçekleştirildiğini aktardı.

Bakan Pekcan, tüm dünyayı etkileyen salgın dolayısıyla yaşanan sıkıntıların istişare yoluyla giderileceğini belirterek, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumunda ağırlıklı olarak Covid-19 sonrası dönemde iş ve yatırım ortamının değerlendirildiğini söyledi. Etkinliğin somut ve olumlu sonuçları beraberinde getireceği temennisinde bulunan Pekcan, "46'sı Afrika ülkesinden 81 ülkeden 2 bin 500 iş insanımız etkinliğimize katılım sağlamakta. Ayrıca 26 Afrika ülkesinden 22 bakan, 4 bakan yardımcısı, 2 ülkeden de üst düzey bürokrat olmak üzere Afrika kıtasından 5 bölgesel kuruluş temsilcisi katılmakta" ifadelerini kullandı.

Pekcan, Türkiye'nin küresel ticaret sistemini hakkaniyetli bir şekilde, çok taraflı bir anlayışla, kurallara uygun serbest ve adil rekabet çerçevesinde geliştirilmesini her platformda savunduklarını aktardı. Pekcan, "Türkiye, her daim, kendi ticari hak ve menfaatlerini gözetmenin yanında en az gelişmiş ülkelerin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin haklarının da savunuculuğunu yapmıştır. Gerek Dünya Ticaret Örgütü nezdinde gerekse G-20 ve gerek BM nezdinde diğer çok tarafı uluslararası platformlarda Türkiye'nin duruşu ve pozisyonu hep bu yönde olmuştur. Küresel ticaretin yapıcı ve hakkaniyetli bir biçimde, tüm ülkelerin ihtiyaçlarını gözeterek geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak Afrika ülkeleri ile olan ekonomik münasebetimizde ortak çıkar, ortak fayda ve kazan kazan ilkelerini her zaman ön planda tutuyoruz. Afrika ülkeleri ile ticaretimizi yalnızca bir mal alım-satım ilişkisi olarak görmüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ticareti, kıta genelindeki Türk yatırımlarını ve Türk şirketlerince Afrika'da gerçekleştirilen müteahhitlik projelerini bir bütün olarak ele alarak; tüm bunların Afrika'daki dost ve kardeş ülke ekonomilerine olan katkılarını önemsiyoruz. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin Afrika'daki dost ülkelerin ekonomik gelişim ve kalkınma sürecine katkı sağlaması ve ilişkilerimizin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi bizim için büyük bir önceliktir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği vizyon doğrultusunda Afrika ülkeleri ile ekonomik ilişkileri bir rekabet ilişkisi olarak görmediklerini belirten Pekcan, tam anlamıyla ekonomik bir iş birliği ilişkisi olarak değerlendirildiğini aktardı. Pekcan, "Afrika ile ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 7 artışla 26,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu yıl, küresel ticaretteki yavaşlamaya rağmen, ilk 9 ay itibarıyla 18.2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık. 2001 yılında Afrika'nın ithalatında Türkiye'nin payı yüzde 1 seviyesindeyken bugün bu oran yüzde 3 seviyesine çıkmış durumda. Yatırımlara baktığımızda; kıta çapında piyasa değeri 6 milyar doları aşan yatırımlarımız olduğunu görüyoruz. Dünyanın her yerinde başarılı ve prestijli projeler gerçekleştirilen müteahhitlerimiz bugüne kadar Afrika kıtasında toplam 70 milyar dolar değerinde, bin 500'e yakın projeyi başarıyla gerçekleştirmiştir" dedi.

Bakan Pekcan, halihazırda kıtada 42 ülkede büyükelçiliğin bulunduğunu hatırlatarak 26 ülkede de ticaret temsilcisi bulundurulduğunu söyledi. Pekcan, "Afrika ülkeleri ile mevcut iş konseyi sayılarımızı 45'e ulaştırmış bulunuyoruz. Tüm bu olanakların da desteği ile ikili ticaret ve yatırım ilişkilerimizin önümüzdeki süreçte çok daha ileri noktalara taşınacağını değerlendiriyoruz. Bunun için Afrika ülkelerinden dostlarımızla ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün açılışını yaptığımız Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumunda, Bakanlar konferansının yanında çeşitli kuruluşlardan ve özel sektörden temsilcilerin katılımıyla, ülkelerimiz arasında yeni ekonomik fırsatların konuşulacağı pek çok önemli oturum icra edilecektir" ifadelerine yer verdi.

Pandeminin oluşturduğu zorluklar ve pandemi sonrası fırsatları değerlendirirken pek çok başlıkta istişareler sağlanacağını vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sağlık alanındaki işbirliğini ticaret ve yatırım boyutlarıyla ele alacağımız bir platformu çalışacağız. Ayrıca, e-ticaret konusu gibi, güncel ve kritik konuları gündeme alacağız. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşmasının ilişkilerimize olası yansımalarını değerlendireceğiz. Ayrıca kadın girişimciliği gibi önemli konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatımız olacak. Afrika'da Tarım alanında nasıl işbirliği yapabiliriz bu konuları değerlendirme fırsatı bulacağız."

Türkiye'nin küresel ticaret içerisindeki gelişen pozisyonuna ilişkin birkaç hususa dikkat çeken Pekcan, "Geçtiğimiz sene korumacılık önlemlerinin etkisi altında pek çok ülke ihracat kayıpları yaşamış ve küresel ölçekte toplam ihracat yüzde 2,8 azılmıştır. Türkiye; dinamizmine yaraşır bir şekilde; ilk 50 ihracatçı ülke arasında en fazla ihracat artışı yakalayan 6'ıncı sırada yerini almıştır. 1948 yılına dayanan DTÖ kayıtlarına göre; Türkiye'nin dünya toplam ihracatından aldığı pay artamaya devam etmiş; ve 2019 yılında yüzde 1 seviyelerine yaklaşmıştır. Keza, dünya toplam hizmet ihracatı içerisindeki payımız 2019'da yüzde 1,06 seviyesine ulaşmıştır. Korumacılık önlemlerine rağmen Dış ticarette geçtiğimiz sene gösterdiğimiz direncin ve dinamizmin bu sene, olumsuz pandemi şartlarına rağmen, aynen sergilemeye devam ediyoruz" dedi.

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na Ticaret Bakanlığı'ndan video konferans yöntemiyle katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda bürokrat katıldı.

