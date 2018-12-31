Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Pekcan, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

56 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Pekcan, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirerek müdürlüğün faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte Gümrük ve Ticaret ile Ekonomi bakanlıklarının, Ticaret Bakanlığı adı altında birleştirildiğini hatırlatarak, böylece hızlı karar almaya ve alınan kararları hızlı bir şekilde uygulamaya başladıklarını söyledi.

Bunun etkisinin gümrüklerde de görüldüğüne işaret eden Pekcan, gümrük süreçlerinde çağın bir gereği olarak tam dijitalleşme gibi araçları da kullanarak, dış ticarette sunulan hizmetin verimli, hızlı ve yüksek standartta olmasını amaçladıklarını vurguladı.

Yasal olmayan ticarete set çektiklerini ve bu konuda herhangi bir taviz vermediklerini anlatan Pekcan, "Sloganımız, en kolay ve en güvenilir ticaretin adresi olmak" dedi.

Daha sonra Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne geçerek, limanı gezen ve faaliyetleri yerinde inceleyen Pekcan, personel ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Pekcan, personelin yeni yılını da kutlayarak, 2019 yılının sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:21 Kaynak: İHA

Ekonomi
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