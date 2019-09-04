Ticaret Bakanı Pekcan: Anlaşmasız Brexit Türkiye'yi 3 milyar Dolar ticari kayba uğratabilir

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere'nin Anlaşmasız Brexit ile Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması durumunda Türkiye'nin 3 milyar Dolarlık ticari zarara uğrayabileceğini açıkladı.



İstanbul'da düzenlenen İngiltere-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Bakan Pekcan, söz konusu zararların çelik, otomotiv ve tekstil gibi sektörlerde İngiltere'nin ithalat gümrük tarifelerinden kaynaklanacağını söyledi. Bakan Pekcan, Türk firmaların da Brexit hakkında yeterince bilgilendirilmediğini öne sürdü.