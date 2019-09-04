Ticaret Bakanı Pekcan: Anlaşmasız Brexit Türkiye'yi 3 milyar Dolar ticari kayba uğratabilir
2 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, İngiltere’nin Anlaşmasız Brexit ile AB'den ayrılması durumunda Türkiye’nin 3 milyar Dolarlık ticari zarara uğrayabileceğini söyledi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere'nin Anlaşmasız Brexit ile Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması durumunda Türkiye'nin 3 milyar Dolarlık ticari zarara uğrayabileceğini açıkladı.
İstanbul'da düzenlenen İngiltere-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Bakan Pekcan, söz konusu zararların çelik, otomotiv ve tekstil gibi sektörlerde İngiltere'nin ithalat gümrük tarifelerinden kaynaklanacağını söyledi. Bakan Pekcan, Türk firmaların da Brexit hakkında yeterince bilgilendirilmediğini öne sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:23
Bakan Pekcan: Anlaşmasız Brexit'in Türkiye'ye maliyeti 3 milyar dolara ulaşabilir Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız Marketten çikolata çalan çocuk güvenlik görevlileri tarafından kırbaçlandı Podyumda elbisesi düşen manken Lina Daniela Daza, göğüslerini kapatarak yürümeye devam etti