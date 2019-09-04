Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: Anlaşmasız Brexit Türkiye'yi 3 milyar Dolar ticari kayba uğratabilir
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Ticaret Bakanı Pekcan: Anlaşmasız Brexit Türkiye'yi 3 milyar Dolar ticari kayba uğratabilir

2 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, İngiltere’nin Anlaşmasız Brexit ile AB'den ayrılması durumunda Türkiye’nin 3 milyar Dolarlık ticari zarara uğrayabileceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Pekcan: Anlaşmasız Brexit Türkiye'yi 3 milyar Dolar ticari kayba uğratabilir, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere'nin Anlaşmasız Brexit ile Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması durumunda Türkiye'nin 3 milyar Dolarlık ticari zarara uğrayabileceğini açıkladı.


İstanbul'da düzenlenen İngiltere-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Bakan Pekcan, söz konusu zararların çelik, otomotiv ve tekstil gibi sektörlerde İngiltere'nin ithalat gümrük tarifelerinden kaynaklanacağını söyledi. Bakan Pekcan, Türk firmaların da Brexit hakkında yeterince bilgilendirilmediğini öne sürdü.

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Ruhsar Pekcan, İngiltere, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:23 
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Bakan Pekcan: Anlaşmasız Brexit'in Türkiye'ye maliyeti 3 milyar dolara ulaşabilir
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