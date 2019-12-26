Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile görüştü - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile görüştü

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile görüştü

Ruhsar Pekcan, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:05 Kaynak: AA
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