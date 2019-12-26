Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile görüştü - Son Dakika

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Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile görüştü
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:05 Kaynak: AA
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