Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan ile ticaret hacmini artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Hedefimiz Azerbaycan ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan ile ticaret hacmini artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Hedefimiz Azerbaycan ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Pekcan, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan'ın dost ve kardeş ülkeler olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında 2019 yılında ikili ticaret hacminin 4,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bu rakamın iki ülkenin gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzak olduğunu belirten Pekcan, amaçlarının iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak olduğunu bildirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 25 Şubat 2020'de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı gerçekleştirildiğini ve bu toplantı vesilesiyle ikili ticaret hacmini artırma açısından oldukça önemli bir adım olan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın imzalandığını hatırlatan Pekcan, "Anlaşmanın iç onay sürecinin Azerbaycan'da tamamlanmış olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Biz de iç onay sürecini Meclisimiz açılır açılmaz inşallah tamamlayacağız. Hedefimiz Azerbaycan ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin Orta Asya'ya ihracatında İran üzerinden yapılan taşımaların sekteye uğradığını, bu çerçevede Gürcistan-Azerbaycan-Hazar güzergahının daha da önem kazandığını belirten Pekcan, bu hattın ve özellikle de demir yolunun ticarette çok daha aktif kullanılmasını arzu ettiklerini vurguladı. Pekcan, bu amaçla geçiş ücretlerinin azaltılmasına yönelik Azerbaycan makamları ile istişarelerin sürdüğünü kaydetti.

Kadın girişimciliğine yönelik çalışmalar

Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'nın kadın girişimcilik alanında yaptığı çalışmalara da değinen Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak "Kadın ve Genç Girişimci İhracat Daire Başkanlığı" adıyla özel birim kurduklarını, Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Akademisi (Export Akademi) gibi birçok önemli programı hayata geçirdiklerini aktardı.

Export Akademi Projesi'nin Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından oluşturulan Uluslararası Ticaret Merkezinin "SheTrades Outlook" platformunca mükemmel olarak nitelendirildiğine ve iyi uygulama örnekleri arasına alındığına dikkati çeken Pekcan, Azerbaycan ile bu konudaki tecrübeleri paylaşabileceklerini bildirdi.

Pekcan, kadın kooperatiflerini güçlendirmek için yeni bir hibe destek programını başlattıklarını ve kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için projelere devam ettiklerini belirterek, "Kadın güçlenirse aile güçlenir, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi güçlenir." ifadesini kullandı.

Nahçıvan'ın ticari olanaklarının geliştirilmesi hususuna da büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda özel çalışmalar yaptıklarını aktaran Pekcan, "Azerbaycan ile iş birliğimizden memnunuz. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile beraber çok daha güzel işlere, çok daha büyük ticaret hacmine imza atacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İki ülke arasında mevcut ticaret hacminin üzerinde potansiyel var"

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova da iki ülke arasında mevcut ticaret hacminin üzerinde bir potansiyel olduğunu belirterek, karşılıklı iş birlikleri ve ortak çabayla mevcut ticaret hacmini artırmaya çalışacaklarını bildirdi.

Gafarova, gerek Türkiye'de gerek Azerbaycan'da kadınlara önemli destekler verildiğine işaret ederek, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi yönünde Türkiye ile ortak çalışmalar yapabileceklerini bildirdi.

Ulaştırma ve enerji projelerine de değinen Gafarova, şunları kaydetti:

"Biz bir millet, iki devletiz. İlişkilerimiz ortak dil, din, tarihe dayanıyor. Geleceğimizi de birlikte kuruyoruz. Türkiye-Azerbaycan ile büyük işler başarıyor. Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis- Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu gibi projeler bunlardan bazıları. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi, tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak bir demir yolu. İki kardeş ülkenin ortak çabalarıyla hayata geçirilen bu proje, Azerbaycan ve Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında bir ulaşım merkezi olma stratejik hedeflerinin önemli bir parçası. Bu stratejik hedefe bir an önce ulaşacağımıza eminim."

Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

Meclis Başkanı, Ruhsar Pekcan, Azerbaycan, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü - Son Dakika

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