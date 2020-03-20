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Ticaret Bakanı Pekcan: "Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek, gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek, gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:32 Kaynak: İHA
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