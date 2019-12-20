Ticaret Bakanı Pekcan: "(Brexit) Türkiye'nin AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmaya... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: '(Brexit) Türkiye'nin AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmaya... - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: "(Brexit) Türkiye'nin AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmaya...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "(Brexit) Türkiye'nin AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmaya paralel bir anlaşma imzalanması üzerinde çalışmaları var"

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "(Brexit) Türkiye'nin AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmaya paralel bir anlaşma imzalanması üzerinde çalışmaları var"

Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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