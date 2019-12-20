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Ticaret Bakanı Pekcan: "(Brexit) Türkiye'nin AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmaya...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "(Brexit) Türkiye'nin AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmaya paralel bir anlaşma imzalanması üzerinde çalışmaları var"
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:00 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan: "(Brexit) Türkiye'nin AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmaya paralel bir anlaşma imzalanması üzerinde çalışmaları var"
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