Ticaret Bakanı Pekcan Brüksel'e gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan Brüksel'e gidiyor - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan Brüksel'e gidiyor

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdinde temaslarda bulunmak üzere bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

Ticaret Bakanı Pekcan Brüksel'e gidiyor, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu nezdinde temaslarda bulunmak üzere bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Pekcan, resmi ziyareti kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile bir araya gelecek.

Pekcan'ın Hogan ile yapacağı görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik resmi müzakerelerin bir an önce başlaması başta olmak üzere, ikili ve bölgesel ticari ilişkiler bağlamında Türkiye için hassasiyet arz eden konuların ele alınması amaçlanıyor.


Bakan Pekcan yarın Türkiye'ye dönecek.

Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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