Ticaret Bakanı Pekcan, Btso Bölgesel İstişare Toplantısı'na Katıldı (1)
46 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bölgesel İstişare Toplantısı'na katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bölgesel İstişare Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:16 Kaynak: AA
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