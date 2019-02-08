Ticaret Bakanı Pekcan, Bükreş Türk Şehitliği'ni Ziyaret Etti
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- Ziyaretten detaylar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Romanya'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Romanya Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda gerçekleştirilen Romanya-Türkiye İş Forumu'na katıldı.
- Ziyaretten detaylar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Romanya'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Romanya Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda gerçekleştirilen Romanya-Türkiye İş Forumu'na katıldı. Pekcan daha sonra Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:51 Kaynak: AA
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