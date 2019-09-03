Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan, Çekya Başbakanı Babis ile bir araya geldi
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Ticaret Bakanı Pekcan, Çekya Başbakanı Babis ile bir araya geldi

10 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek ile bir araya geldi.

Ruhsar Pekcan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:23 Kaynak: AA
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