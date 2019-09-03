Ticaret Bakanı Pekcan, Çekya Başbakanı Babis ile bir araya geldi
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:23 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek ile bir araya geldi.
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