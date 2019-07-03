Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan, Çin'de "Türkiye Milli Günü" etkinliğine katıldı
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Ticaret Bakanı Pekcan, Çin'de "Türkiye Milli Günü" etkinliğine katıldı

1 saat önce

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın stantları gezmesi Türk stantlarından detaylar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "EXPO 2019 Pekin" Türkiye Milli Günü etkinliğine katıldı.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın stantları gezmesi
Türk stantlarından detaylar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "EXPO 2019 Pekin" Türkiye Milli Günü etkinliğine katıldı. Pekcan, yetkililerle beraber Türk stantlarında incelemelerde bulundu.
Ticaret Bakanı Pekcan, Çin'de Türkiye Milli Günü etkinliğine katıldı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:16 Kaynak: AA
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