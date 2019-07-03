Ticaret Bakanı Pekcan, Çin'de "Türkiye Milli Günü" etkinliğine katıldı
1 saat önce
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın stantları gezmesi Türk stantlarından detaylar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "EXPO 2019 Pekin" Türkiye Milli Günü etkinliğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:16 Kaynak: AA
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'ın stantları gezmesi
Türk stantlarından detaylar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "EXPO 2019 Pekin
" Türkiye
Milli Günü etkinliğine katıldı. Pekcan, yetkililerle beraber Türk stantlarında incelemelerde bulundu.
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