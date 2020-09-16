Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'altın' mesajı - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'altın' mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İlk 8 ayda altın ithalatımızda yüzde 153 artış var. 15.1 milyar dolarlık altın ithalatımız var. Dış ticaret açığımızın yüzde 40'ını altın ithalatımız gerçekleştirmektedir.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'altın' mesajı, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İlk 8 ayda altın ithalatımızda yüzde 153 artış var. 15.1 milyar dolarlık altın ithalatımız var. Dış ticaret açığımızın yüzde 40'ını altın ithalatımız gerçekleştirmektedir. Önümüzdeki dönemde küresel emtia ve finansal piyasalardaki dengelenme ile beraber altın ticaretimizin de ülkemiz dış ticaretler açısından daha makul bir trende girmesini ve dengelenmesini öngörüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Mücevher İhracatının Liderleri Ödül Töreni"ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak, ihracatçılar, sektör ve iş dünyası ile her zaman istişare halinde çalışmaya önem verdiklerini söyledi. Mücevher ihracatçılarının, ihracat içinde yadsınamaz bir etkisi bulunduğunu belirten Pekcan, 2020'de korona virüs nedeniyle çok etkilenmiş olmasına rağmen, bundan sonra da mücevher ihracatçılarının daha etkin rol oynayacağına inandıklarını dile getirdi. Dünya ekonomisinin çok zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Pekcan, "Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'na göre, korona virüs pandemi süreci İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren görülen en yüksek ekonomik gerilemeyle karşı karşıyayız. Bu bütün ticareti etkilediği gibi altın hariç emtia fiyatlarını da etkiledi. Emtia fiyatları ilk 7 ayda yüzde 20 civarında geriledi. Nisan ayı itibariyle petrolün 20 doların altına düştüğünü de gördük. En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği'ndeki ikinci çeyrekteki ekonomik daralma yüzde 14.1 olarak gerçekleşti. IMF, bu sene küresel büyümenin yüzde 4.9 küçüleceğini ön görüyor. Dünya Ticaret Örgütü de küresel ticaretin iyimser tahminle 12.9, kötümser tahminle 31.9 daralmasını öngörüyor" diye konuştu.

"Pozitif ayrışmaya devam ediyoruz"

Türkiye'nin en önemli ticaret pazarlarında büyük sıkıntıların söz konusu olduğunu anlatan Pekcan, "Tüm bunlara rağmen korona virüs salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin sürdüğü böyle bir zor dönemde Türkiye olarak pek çok ülkeye kıyasla daha iyi durumda olmaya ve pozitif ayrışmaya devam ediyoruz. Bu yıl sonu itibariyle özellikle 2021 yılında dış pazarlarımızdaki koşulların daha iyiye gitmesiyle en etkin ve en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Mücevher ihracatımızda yüzde 43'lük önemli bir kaybımız söz konusu"

Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mücevher sektörüne baktığımızda, külçe altın hariç olmak üzere mücevherat ihracatımız geçtiğimiz sene 2019'da yüzde 16 artış göstermiştir. Bu çerçevede Türkiye, mücevher sektöründe dünya sektöründeki önemli aktörlerden birisi olmaya devam etmektedir. Özellikle küresel mücevher ihracatçıları arasında Türkiye mücevher ihracatçılarının yüzde 5 gibi bir potansiyeli bulunmaktadır. Bu, çok önemli bir rakam. Diğer taraftan ilk 8 ayda altın hariç mücevher ihracatımızda yüzde 43'lük önemli bir kaybımız söz konusu. Başlıca pazarlarımız olan Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong gibi ülkelere ihracat kayıplarımız yüzde 40'ın üzerine çıkmış durumda. Umuyoruz gelecek dönemde bu kaybı hızlı şekilde sektörümüz çok daha fazla yaralanmadan telafi edeceğimiz yönünde."

"İlk 8 ayda altın ithalatımızda yüzde 153 artış var"

Öte yandan, 2020 yılı ilk 8 ayında altın ithalatında çok büyük bir artış yaşandığını vurgulayan Pekcan, "İlk 8 ayda altın ithalatımızda yüzde 153 artış var. 15.1 milyar dolarlık altın ithalatımız var. Dış ticaret açığımızın yüzde 40'ını altın ithalatımız gerçekleştirmektedir. Önümüzdeki dönemde küresel emtia ve finansal piyasalardaki dengelenme ile beraber altın ticaretimizin de ülkemiz dış ticaretler açısından daha makul bir trende girmesini ve dengelenmesini ön görüyoruz" dedi. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Dış Ticaret, Türkiye, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'altın' mesajı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonsporlu Sörloth, Leipzig'e transfer olmak istiyor Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasına sıcak bakıyor Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü
9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldüren şahıs, komşuları tarafından linç edildi         
20:20
Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı         
19:57
Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı         
19:47
9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı         
18:59
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı         
17:28
Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor         
17:15
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri         
16:02
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı         
15:16
Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş         
15:11
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
Babasını kanlar içinde 'Hakkınızı helal edin' notu ile buldu Babasını kanlar içinde 'Hakkınızı helal edin' notu ile buldu         
14:44
Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu         
14:34
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı         
11:47
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı         
11:24
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu         
11:18
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 07:15:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'altın' mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei