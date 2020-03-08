Ticaret Bakanı Pekcan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

16 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hem işinde hem evinde daima mücadele eden kadınlarımız için her dönem olduğu gibi önümüzdeki dönemde de önemli adımlar atacak, kadın esnafımızın, ihracatçımızın, girişimcimizin, kadın kooperatiflerinin önünü açmak için durmadan, yorulmadan çalışacağız.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hem işinde hem evinde daima mücadele eden kadınlarımız için her dönem olduğu gibi önümüzdeki dönemde de önemli adımlar atacak, kadın esnafımızın, ihracatçımızın, girişimcimizin, kadın kooperatiflerinin önünü açmak için durmadan, yorulmadan çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, Twitter'dan yayımladığı mesajında, 8 Mart'ın, verdikleri mücadeleleri ciltler dolusu kitaplara sığmayan emekçi kadınların günü olduğunu belirtti.

Hiçbir ülkenin, kadınların emeği ve katkısı olmadan sağlıklı bir şekilde kalkınamayacağını ve gelişemeyeceğini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu yüzden 'Güçlü kadın, güçlü Türkiye' diyor, kadın girişimcilerimizin ticari hayatta daha aktif rol almaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Hem işinde hem evinde daima mücadele eden kadınlarımız için her dönem olduğu gibi önümüzdeki dönemde de önemli adımlar atacak, kadın esnafımızın, ihracatçımızın, girişimcimizin, kadın kooperatiflerimizin önünü açmak için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Dünya ekonomi arenasında başarılı kadın ihracatçılar görmek için Bakanlık olarak her türlü desteklerle yazılacak hikayelere eşlik ediyoruz. Bu özel günde yaşamın, anne, eş ve çalışan olarak gerçek emekçisi olan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:50 Kaynak: AA
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