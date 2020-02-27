Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafa kandil ziyareti - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafa kandil ziyareti

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kilis'te esnaf ziyareti yaparak vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafa kandil ziyareti, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kilis'te esnaf ziyareti yaparak vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Valilikte İl Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile gümrük yetkilileri katıldı. Bakan Pekcan, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek Regaip Kandili'ni kutladı. Vatandaşlar ile sohbet eden Bakan Pekcan, işsizliğin çözülmesi için çalışacaklarını söyledi. - KİLİS

Regaib Kandili, Ruhsar Pekcan, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:46 Kaynak: İHA
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