Ticaret Bakanı Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz" dedi. Bakan Pekcan, 2018 yılında küresel üretim, büyüme ve ihracat üzerinde görülen olumsuzluklar, küresel ticaret savaşları, Avrupa ekonomisindeki yavaşlama ve artan jeopolitik risklere rağmen Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu daha önceki rekorun 10,5 milyar dolar üzerine çıkarak kırdığını ve 168,1 milyar dolarlık ihracata ulaştığını belirtti. Bakan Pekcan, "İhracat hedeflerimize ulaşmak, aynı zamanda ihracat artışını yapısal ve sürdürülebilir şekilde uzun döneme yaymak için önümüzdeki dönemde yeni ve doğru politikalar geliştirmek, alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak gerekmektedir" dedi. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı olarak tüm ihracat desteklerini Türkiye'nin ihracat potansiyeline doğrudan katkı sağlayacak alanları geliştirmek üzere tasarladıklarını vurgulayan Bakan Pekcan, "Bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de öncelikli olarak küresel alanda ihraç ürünlerimizde teknolojiye, tasarıma, markalaşmaya ve pazarlamaya yatırım yapan firmalarımızın en büyük destekçisi olacağız. Bakanlığımızca sunulan mal ihracatına yönelik devlet yardımlarımız gerek nitelik, gerek nicelik olarak sürekli iyileştirilirken, KOBİ'ler başta olmak üzere her ölçekte firmamızdan artan talep görmektedir. Bu doğrultuda 2018 yılında toplam 12 bin 255 firmamıza destek sağladık. 2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz. Bu şekilde ihracatçılarımızın son dönemdeki güçlü performansını taçlandırmış bulunuyoruz. Yeni Ekonomi Programı'nda da ilan edildiği gibi önümüzdeki 3 yıllık dönemde kamu kaynaklarımızın öncelikli olarak ihracatı artıracak, teknolojik ürün üretimi sağlayacak, cari açığı azaltacak yatırımlara kanalize edilecek olması, ihracat odaklı politikalara verilen önemin en büyük göstergesidir. İnanıyoruz ki 2019 yılındaki ciddi kaynak artışı ile beraber ihracatçımızın faydasına sunulan bu destekler, daha yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek ihracatımıza yeni bir ivme kazandıracaktır" değerlendirmesini yaptı.



EN BÜYÜK PAY TEKNOLOJİ, MARKALAŞMA VE TASARIMA



Destek programları içerisinde ihracata yeni başlayacak olan girişimciden pazar faaliyetlerini artırmak isteyen ihracatçıya ve artık dünya markası olmaya namzet firmalara kadar her ölçekte firmanın kendisine özgü ihtiyaçlarına hızlı ve kolay cevap bulmasının mümkün olduğuna dikkat çeken Pekcan, şunları dedi:



"Bu vizyon ile ihracatımızın yüksek katma değerli dönüşümünü sağlamada en önemli önceliğimiz olan teknoloji, markalaşma ve tasarıma yönelik 2018 yılında verilen toplam 861 milyon liralık destek tutarı, destek bütçemizden en büyük payı almıştır. 2018 yılında yaklaşık 600 firmanın teknoloji, tasarım ve markalaşma faaliyetleri desteklenmiş olup, yeni dönemde daha fazla markamızı, yerli ve milli teknolojimizi dünya pazarlarına taşımak, her sektörden daha fazla sayıda firmamızın tasarım ve ürün geliştirme kapasitelerini artırmak için destek sağlamaya devam edeceğiz."



FUAR VE TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİNE SAĞLANAN DESTEKLER PEKCAN ŞÖYLE DEVAM ETTİ:



"İhracatımızın ürün ve ülke bazında geliştirilmesine yönelik firmalar tarafından en çok kullanılan desteklerimizden olan fuar destekleri için 2018 yılında 8 bin 700'ü aşkın firmamıza toplam 520 milyon liralık kaynak sağlanmıştır. Başta yurt dışında düzenlenen gerek bireysel, gerekse milli katılımlı fuarlar olmak üzere firmalarımızın fuar katılımları yeni dönemde en etkin şekilde teşvik edilecek, ulaşım ve nakliye dahil ihracatçılarımızın harcamaları desteklenecektir. Yurt dışı pazarlara nüfuz etme ve bu pazarlarda dağıtım kanalları ağımızın güçlendirilmesi amacına yönelik olarak Türkiye'de üretilen ürünün ihraç pazarlarındaki reklam ve marka tescil giderlerinin ihracatçılarımızın yurt dışında münferit olarak açacakları ofis, mağaza ve depoların kira masrafının yanı sıra, yurt dışı pazarlarda ihtiyaç duydukları ofis, depo, danışmanlık gibi pek çok unsuru toplu olarak kullanabilecekleri Türkiye Ticaret Merkezlerimiz için 2018 yılında 120 milyon liralık kaynak aktarılmış ve bu destek programlarından toplamda 743 firma yararlanmıştır. İhracatımızın ürün ve ülke bazında geliştirilmesi amacına yönelik olarak ihracatçılarımızın yeni pazarlar ve potansiyel müşteriler keşfetmelerini sağlayan pazar araştırmalarına, yurt dışındaki şirketlerle buluşmalarını sağlayan ticaret ve alım heyetlerine, yurt dışı pazarlarda önde gelen e-ticaret sitesi üyeliklerine, aynı zamanda yurt dışında şirket satın almak üzere ihtiyaç duydukları analizlere ve ileri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımında finansman giderlerine destek veriyoruz. 2018 yılında bu alanlarda 80 milyon lira bütçe tahsis edilmiş ve 2 bin civarında firmamız destek kapsamına alınmıştır. Diğer taraftan ihracat yaparken firmalarımızın almak zorunda oldukları belgelerin yanı sıra ihracat yaparken kendilerine avantaj sağlayacak belgeler için yapacakları harcamalarına destek sağlamaya devam ediyoruz. Ayrıca, firmalarımızın ihraç ürünlerini yurt dışındaki küresel ölçekte alıcılara pazarlamaya yönelik maksimum 2 senelik projelerine destek veriyoruz, 2018 yılında bu alanlardaki 40 milyon lira destekten 856 firma faydalanmıştır. Bunlara ilave olarak başta KOBİ'lerimizin uluslararası rekabetçiliğini artırmak ve bu yolla sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak üzere firmalarımızın sektör paydaşları ile kümelenme anlayışı çerçevesinde bir işbirliği kuruluşu vasıtasıyla 5 yıl süreyle yürütecekleri UR-GE projelerini desteklemeye devam ediyoruz. UR-GE desteklerimiz için 2018 yılında 192 aktif proje kapsamında 92 işbirliği kuruluşuna toplam 40 milyon liralık kaynak sağlanmıştır."



"HEDEFİMİZ İHRACATÇILARIMIZI YÜKSEK TEKNOLOJİLİ VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER İHRAÇ ETMEYE YÖNLENDİRMEK"



Tüm bu destek programlarının nihai hedefinin ihracatçıları yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmek olduğunu kaydeden Bakan Pekcan şunları kaydetti:



"KOBİ düzeyinden başlayıp her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl sağlamayı öngördüğümüz toplam 3 milyar 104 milyon liralık desteğin etkin şekilde kullanılacağına inancımız tamdır. Bu vesileyle 2019 yılında ihracatçılarımızın faydasına sunduğumuz imkanların ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."



(İHA)

