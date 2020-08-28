Ticaret Bakanı Pekcan'dan İTO'ya ziyaret - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Taşhan Ek Hizmet Binası'nın ve İTO'nun Eminönü'ndeki Kitap İstanbul adlı kitap evinin açılışını yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Taşhan Ek Hizmet Binası'nın ve İTO'nun Eminönü'ndeki Kitap İstanbul adlı kitap evinin açılışını yaptı. Bakan Pekcan, açılışta hizmete giren iki yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi. Daha sonra İTO'yu ziyaret eden Bakan Pekcan, İstanbullu 430 bin firmayı temsil eden 261 Meclis Üyesi ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Meclis üyeleri ile video konferans yöntemiyle bir araya gelen Bakan Pekcan'a, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, pandemi bağlamında iş dünyasının talep ve beklentilerini içeren bir rapor sundu.

Bakan Pekcan, İstanbul iş dünyasının Kovid-19 salgını ve güncel ticari faaliyetlere ilişkin sorularına yanıt verdi. Toplantıda İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in, Bakan Pekcan'a, 'Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını bağlamında iş dünyasının Ticaret Bakanlığı'ndan talep ve beklentileri' başlıklı raporu sunduğu öğrenildi.

Avdagiç, pandemi döneminde İTO'dan Bakanlığa ulaşan her sorunla anında ilgilenildiğini ve çözüme kavuşturulması için gayret gösterildiğini belirterek, Bakan Pekcan ve Bakanlık yöneticilerine teşekkürlerini ifade etti.

(Murat Ergin - Uğur Çetin/İHA)