Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'koronavirüs' açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sağlıksal tedbirlerimizi almalıyız. Bir taraftan da ekonomimizi de düşünmek zorundayız. İran, Irak ve Libya sınır kapıları kapandığı anda bu coğrafyaya yaptığımız ihracatımızın yüzde 18,2'si etkilenecek. Orta Asya'ya yaptığımız ihracatın yüzde 50'si İran üzerinden gidiyor. Irak ve İtalya'ya 20 milyar doların üzerinde ihracatımız var. Tedbir alacağız ancak dış ticaretin engellemeyeceğiz" dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) önderliğinde gerçekleştirilen bu yıl 18'incisi düzenlenen 'İhracatın Yıldızları' yarışmasının kazanları ödüllerini aldı. İhracatın geliştirilmesini ve ülke ekonomisindeki payının artırılmasını teşvik etmeyi hedefleyen yarışma bu yıl 18'inci kez düzenlendi. Şişli'de bir otelde düzenlenen ödül törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle, ödül kazananlar ve çok sayıda davetli katıldı. Yarışmaya 64 ilden 500'ün üzerinde başvuru yapıldı. Finalistler arasında 11 kategoride Türkiye'nin ihracat şampiyonları seçildi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açılış konuşmasına, İdlib'te ve Ticaret Bakanlığı'nın Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına gerçekleştirilen saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, hastanedeki yaralılar için de şifa dilekleriyle konuşmasına başladı.



Pekcan: "Koronavirüs dünyaya yayılıyor, daha fazla tedbirli ve öngörülü olmalıyız"



Küresel ticaretin artışında 2019 yılında yavaşlama olduğunu belirten Bakan Pekcan dünya genelinde koronavirüsün büyüme rakamlarını etkilediğini söyleyerek, "Biz Türkiye olarak 2019 yılında dünyanın en çok ihracat yapan ilk 50 ülkesinin ihracatı yüzde 2,7 düşerken, biz ihracatımızı yüzde 2,2 artırdık. Bu artış belki çok yüksek değil, ancak biz ihracat artışında dünyada 7'nci sıradayız, reel bazında 6'ncı sıradayız. 2020 yılına çok büyük beklentilerle girdik ama küresel ekonomide zorluklar görülüyor. Koronavirüs dünyaya yayılıyor. Daha fazla tedbirli ve öngörülü olmalıyız" dedi.



Türkiye olarak gereken tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Pekcan, "Bütün bakanlıklar tek bir bakanlık gibi çalışıyoruz. Bu süreci beraber yürütüyoruz" dedi.



"Tedbir alacağız ancak dış ticaretin engellemeyeceğiz"



Koronavirüsün dünya ekonomisinin yanında en önemlisi can güvenliğini etkilediğinin altını çizen Pekcan, "Sağlıksal tedbirlerimizi almalıyız. Bir taraftan da ekonomimizi de düşünmek zorundayız. İran, Irak ve Libya sınır kapıları kapandığı anda bu coğrafyaya yaptığımız ihracatımızın yüzde 18,2'si etkilenecek. Orta Asya'ya yaptığımız ihracatın yüzde 50'si İran üzerinden gidiyor. Irak ve İtalya'ya 20 milyar doların üzerinde ihracatımız var. Tedbir alacağız ancak dış ticaretin engellemeyeceğiz" diye konuştu.



İran'a gidecek sebzelerin Mersin'de bekletildiği bilgisini veren Pekcan, konunun yarın diğer bakanlıklar düzeyinde de ele alınacağını ve lojistik alanında alternatif güzergahların masaya yatırılacağını dile getirdi.



"Ticaretin akışını sağlamak zorundayız"



Hazar geçiş ücretlerinde de düşüş sağlamak için çalışma yapıldığını vurgulayan Pekcan, "Irak sınır kapısında tampon bölgede nasıl aktarma yapabiliriz, bunların çalışmasını yapıyoruz. Önceliğimiz insan sağlığı ama her türlü önlemi alarak ticaretin akışını sağlamak zorundayız" diye konuştu.



"İhracat hedeflerimize odaklanıyoruz" diyen Pekcan, "2019 güzel bir yıldı. İhracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 85,9'u yakaladık. Son 62 yılda gerçekleşmiş bir oranı yakaladık. Enerji hariç ilk defa dış ticarette fazla verdik. Bunu en son 1988 yılında gerçekleştirmişiz. Dış ticaret açığımız 2019 yılında yüzde 45,4 azalarak 54 milyar dolardan 29,5 milyar dolara düştü. Dış ticaret net ihracatımız Türkiye'nin büyümesine 2,3 puan katkı sağlayarak en fazla katkı sağlayan kalem oldu. 2020'ye güzel başladık. Yüzde 4,3 artışla Ocak-Şubat artışımızı 29.4 milyar dolar olarak gerçekleştirdik. İhracat hedeflerimize el birliği ile ilerleyeceğiz" diye konuştu.



Bakan Pekcan faiz indirimleri konusuna da değinerek "Yatırımcı iştahının artırması yönünden Merkez Bankasıyla Eximbank dahil tüm bankaların faiz indirimlerinin, yatırım, üretim ve ihracat denklemini tamamlamasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Bakan Pekcan'ın gecenin sponsorlarından talepleri



Bakan Pekcan ödül töreninin sponsorlarına ihracatçılara ve start-up'lara destek vermeleri talebinde bulundu. Bakan Pekcan, gecenin sponsorlarından olan Akbank'tan kadın ihracat ve kooparatiflerine özel finansman paketi talebinde bulundu.



Gülle: "İhracat ve ihracatçı bu ülkenin umududur"



TİM Başkanı İsmail Gülle ise "Kur baskısı sonrasına ihracat bu ülke için farklı bir anlam kazandı. İhracata hep inanıp, güvendik. Pek çok ilki yaptık, yaptığımız en anlamlı ilklerden birisi Cumhuriyet tarihinde ilk defa ihracatçı sayısı ithalatçı sayısını geçti. İhracata inanıyoruz, ihracat ve ihracatçı bu ülkenin umududur. Dünyanın bütün bölgeleri ihracat gerçekleştiriyoruz. Sizler Türkiye'nin gururu ve umudusunuz" diye konuştu.



Gecede farklı kategoriden ödül alan birinciler şu şekilde açıklandı:



Özgün Ürün Birincisi: Onko-Koçsel



Sınır Tanımayan Birincisi: LC Waikiki



İhracat Performans Ödülü Birincisi: Tosçelik



e-ihracat şampiyonu Birincisi: Gülsha Kozmetik



Hizmet İhracatçısı Birincisi: THY



Turquality Şampiyonu: E-MAK Makine



Girişimcilik Şampiyonu: Bilgin Çiçekçilik



Üniversite-Sanayi Iş Birliği Şampiyonu: Hidromek



En Çevreci Şampiyon: Zorlu Tekstil



Ar-Ge Merkezli İnovasyon Şampiyonu: Elkon Beton Makinası



En Uzun Süreli İhracat Ödülü: TUSAŞ



İhracatın Yıldızı Büyük Ödülü: Arçelik



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