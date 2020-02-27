Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme (2) - Son Dakika

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Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme (2)
6 saat önce
ESNAFI ZİYARET ETTİ Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Valilikte İl Koordinasyon kurulu toplantısına başkanlık etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:48 Kaynak: DHA
ESNAFI ZİYARET ETTİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Valilikte İl Koordinasyon kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıya; Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın ile yetkililer katıldı. Toplantıda brifing alan Bakan Pekcan, daha sonra Cumhuriyet Caddesindeki esnafları ziyaret ederek, Regaip kandilini kutladı.
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