Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme (2) - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme (2)

6 saat önce

ESNAFI ZİYARET ETTİ Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Valilikte İl Koordinasyon kurulu toplantısına başkanlık etti.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme (2), System.String[]

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Valilikte İl Koordinasyon kurulu toplantısına başkanlık etti.  Toplantıya; Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın ile yetkililer katıldı. Toplantıda brifing alan Bakan Pekcan, daha sonra Cumhuriyet Caddesindeki esnafları ziyaret ederek, Regaip kandilini kutladı.


Ruhsar Pekcan, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır biçimde verecekler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İdlib şehitleri için taziye mesajı Meral Akşener, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 02:13:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakanı Pekcan'dan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda inceleme (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]