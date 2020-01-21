Ticaret Bakanı Pekcan, Davos'ta Türk Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan, Davos'ta Türk Evi'ni ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan, Davos'ta Türk Evi'ni ziyaret etti

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında Davos'ta kurulan Türk Evi'ni ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Pekcan, Davos'ta Türk Evi'ni ziyaret etti, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında Davos'ta kurulan Türk Evi'ni ziyaret etti.

Bakan Pekcan, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci WEF toplantıları kapsamında bölgede kurulan Türk Evi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Davos'taki görünürlüğünü artırmak için kurulan Türk Evi'nde yetkililerinden bilgi alan Pekcan'ın ziyaretinde bakanlık mensupları da hazır bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı liderliğinde Türkiye Bankalar Birliğinin katkılarıyla hazırlanan Türk Evi'nde Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin üst yöneticileri, dünya ekonomisinin nabzını tutan kurumların temsilcileriyle ikili görüşmeler yapıyor.

Bakan Pekcan, Davos temasları kapsamında GE firmasının Orta Doğu, Kuzey Afrika Bölgesi ve Türkiye CEO'su Nabil Habayeb ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Pekcan'ın Davos programı kapsamında yarın, "Hükümetler için blok zinciri" başlıklı oturumda konuşma yapması ve "Gelişmekte olan piyasaların stratejik görünümü" başlıklı oturuma katılması öngörülüyor.

Pekcan'ın çok sayıda uluslararası iş insanı ile ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:30 Kaynak: AA
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