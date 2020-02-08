Ticaret Bakanı Pekcan depremde enkazdan kurtarılan Azize Çelik'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan depremde enkazdan kurtarılan Azize Çelik'i ziyaret etti - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan depremde enkazdan kurtarılan Azize Çelik'i ziyaret etti

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ'daki depremde enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ve ailesine ziyarette bulundu.

Ticaret Bakanı Pekcan depremde enkazdan kurtarılan Azize Çelik'i ziyaret etti, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ'daki depremde enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ve ailesine ziyarette bulundu.


Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarılan Azize Çelik ile ailesini, Çaydaçıra Mahallesi'nde oturan Çelik'in ağabeyinin evinde ziyaret eden Pekcan, aile fertlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.


Çelik ailesi fertleriyle bir süre sohbet eden Pekcan, görüşmenin ardından temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gitti.


Pekcan'a ziyaretinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık da eşlik etti.

Ruhsar Pekcan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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