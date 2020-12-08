Ticaret Bakanı Pekcan: "Doğrudan yabancı yatırımların artmasını çok önemsiyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımların artmasını çok önemsediklerini belirterek, yatırım ortamının iyileştirilmesine özen ve önem gösterdiklerini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, YASED tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırım Zirvesinin Türkiye'nin UDY Perspektifi ve Stratejileri" paneline katılarak, YASED Başkanı Ayşem Sargın'ın uluslararası yatırımlara ilişkin çeşitli sorularını yanıtladı.

Ticaret Bakanlığının İstişare Kurulunda YASED ile sürekli bir araya geldiklerini ve bu kurulun oldukça iyi çalıştığını anlatan Pekcan, yapılan istişarelerde özellikle pandemi dönemindeki sorunları ele aldıklarını, çözümlere yönelik neler yapılabileceği, küresel değer zincirlerindeki değişim ve dönüşümde Türkiye'nin nasıl görev alabileceği konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

"Türkiye her zaman doğrudan yabancı yatırımcıların cazibe merkezi olmuştur"

Doğrudan yabancı yatırımların artmasını çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Pekcan, "Şüphesiz Türkiye her zaman doğrudan yabancı yatırımcıların cazibe merkezi olmuştur. Doğrudan yabancı yatırımlar 1984 - 2002 döneminde 14.6 milyar dolarken, 2003-2020 arasında 222.5 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Türkiye ayrıca Dünya Ticaret Örgütü ile yatırımın kolaylaştırılması çalışma grubunda yer alıyor. Burada da yatırımcının hukuki öngörülebilirliği, şeffaflığı ve kamu hizmetlerine kolay ulaşımı anlamında yapılacak çalışmalarda aktif olarak yer alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdikleri üzere yatırım ortamının iyileştirilmesine özen ve önem gösteriyoruz" dedi.

Pekcan, Türkiye'nin dinamik, gelişmekte olan ekonomisiyle, eğitimli, genç nüfusuyla, tüketim merkezlerine yakınlığı ve enerji koridorları üzerinde olmasıyla, dijital dönüşüme hazır altyapısıyla, AB kalitesindeki üretim, tedarik yapısıyla uluslararası yatırımcılar için bir çekim merkezi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki yabancı yatırımcıların çatı kuruluşu olarak YASED'in de aktif rol oynamasını beklediklerini ifade eden Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak yatırım ortamının geliştirilmesini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

"81 ilimizde de potansiyel yatırım alanı var"

Bakanlık olarak dijital dönüşüme son derece önem verdiklerini anlatan Pekcan, bu kapsamda yaptıkları gümrüklerdeki çalışmalardan, sanal fuar ve ticaret heyetlerine, Sanal Ticaret Akademisi ve Kolay ihracat platformundan, diğer eğitim faaliyetlerine yapılan önemli dijital faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Bu çalışmaları yaparken ihracat desteklerini güncellemeye ve çeşitlendirmeye gayret ettiklerini belirten Pekcan, "Bakanlık olarak biz ihracata hazırlık aşamasından pazar araştırma aşamasına, pazara giriş-markalaşma ve küresel tedarik zincirleri desteğinden, tasarım desteğine kadar katma değeri yüksek ürün ihracatına yönelik ihracatçılarımızı desteklemeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak en son '81 İlde İhracata İlk Adım Projesi'ni başlattıklarını anımsatan Pekcan, şöyle devam etti:

"70 ilde yaptığımız çalışma 11 bin 444 firmamızın potansiyel olarak ihracatçı olabileceği halde, olmadığını ortaya koydu. Bu da 81 ilimizin uluslararası doğrudan yatırımcı için esasında potansiyel yatırım alanı olduğunu gösteriyor. Yani sadece belli merkezlerde değil, tüm ülke genelinde böyle bir üretim, yatırım ve ihracat potansiyeli var. Biz önümüzdeki dönemde bu yaptığımız çalışmalarla tüm bu firmalarımıza bire bir mentorluk desteği vereceğiz. Beş pilot il belirledik ve bu projeyi geliştirmeye devam ediyoruz."

İhtisas Serbest Bölgeleri Projesine de değinen Pekcan, "Dünyada teknoloji yatırımı, üretimi ve ihracatıyla büyüyen ülkelere baktığınız zaman buralarda genelde teknoloji yatırımlarının İhtisas Serbest Bölgelerde yapıldığını ve buralardan teknoloji yatırımlarının üretimin ve ihracatın büyüyerek o ülkenin büyümesine katkı sağladığını görüyoruz" dedi.

İhtisas Serbest Bölgelerini teknoloji ağırlıklı yatırım ve ihracat üssü olarak planladıklarını belirten Pekcan, "Buralara istihdam desteği, kira, faiz ve kar kaybı desteği hatta bilişim gibi teknoloji odaklı sektörlerde de sosyal güvenlik prim desteği gibi destekler öngörüyoruz. Firmalarımıza uluslararası firmaların tedarik zincirinde yer almak üzere ihtiyaçları olan her aşamada, sertifika aşamasında da, danışmanlık aşamasında da destek olmaya devam ediyoruz. Yani ihracat potansiyeli çok" ifadelerini kullandı.

AB Yeşil Mutabakat

AB Yeşil Mutabakatına yönelik Bakanlığın çalışmalarının da sorulması üzerine, Bakan Pekcan, son İstişare Kurulunda Gümrük Birliğinin güncellenmesi, Brexit süreci ve Brexit sonrası atılacak adımlarla ilgili STK'larla görev dağılımı yaptıklarını, pandemi sonrası dünyadaki dönüşümden nasıl yer alabileceğini, ABD'ye ticari ilişkilerin artırılmasına yönelik karşılıklı atılabilecek adımları ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapılması gereken çalışmaları değerlendirdiklerini kaydetti.

Bunun yanı sıra Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı konusunu da ele aldıklarını anlatan Pekcan, AB'nin bu belgeyi yayınlamasından itibaren Bakanlık olarak bir çalışma grubu oluşturduklarını söyledi.

Söz konusu çalışma grubunda ilgili diğer bakanlıklardan da temsilciler bulunduğunu ifade eden Pekcan, özel sektörü de buna dahil ettiklerini ve sektörel bazda atılacak adımlarla ilgili şu anda Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda ilgili tüm bakanlıkların katılımlarıyla çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Bu alanda da Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırıma ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Özellikle enerji yoğun sektörlerin temiz enerjiye ulaşımı konusunda, hem doğrudan yabancı yatırım, hem teknoloji transferi, hem de Avrupa Yeşil mutabakatının 10 yıl içinde buraya ayırmayı planladığı 1 trilyon avroluk bütçe düşünüldüğünde bu finansal kaynaklara Türkiye'nin de ulaşabiliyor olması önemli. Sınırda karbon düzenlemesinin sınırda korumacı ticari önlemler şeklinde algılanmaması, bu şekilde uygulanmaması için hem Dünya Ticaret Örgütünün hem OECD'nin hem Avrupa Birliğinin hem de gelişmekte olan ülkelerin bu konuda ortak atacağı adımlar son derece önemli. Bu konudaki gerek Bakanlıklarımız arası gerekse özel sektörle koordinasyonu son derece önemsiyoruz." - ANKARA