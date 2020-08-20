Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde Haziran ayı itibarıyla... - Son Dakika
Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde Haziran ayı itibarıyla...
Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde Haziran ayı itibarıyla ticaretin açılması ve hayatın normale dönmesiyle geçen seneye oranla yüzde 93 oranında bir artış görüyoruz.
Ticaret Bakanı Pekcan: "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde Haziran ayı itibarıyla ticaretin açılması ve hayatın normale dönmesiyle geçen seneye oranla yüzde 93 oranında bir artış görüyoruz." - ANKARA
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20.08.2020 17:56:05. #1.12#
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