Ticaret Bakanı Pekcan, ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı: (2)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde küresel tedarik zincirlerinin değişim ve dönüşüm gerçekleştireceğini belirterek, "Ortaya çıkacak yeni dönemde Türkiye'nin küresel ekonomideki ve küresel ticaretteki rolünün çok daha güçlendirerek bir pozisyon alacağını öngörüyoruz." dedi.

Pekcan, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

İzmir'deki depremde yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı dileyen Pekcan, deprem sonrası çalışmalarda görev alan ekiplere ve bunlara destek veren vatandaşlara da teşekkürlerini sundu.

Bakan Pekcan, devletin tüm imkanlarıyla, her zaman olduğu gibi, depremden etkilenen vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek, yaraların en kısa zamanda sarılacağını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomi üzerindeki baskısının devam ettiği, Avrupa başta olmak üzere vaka sayılarında artış yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin ihracattaki kapasiteyi koruduğunu kaydeden Pekcan, ülkenin bununla da kalmayıp yeni ve tarihi rekorları gerçekleştirerek, hedefleri doğrultusunda emin ve güçlü adımlarla ilerlediğini söyledi.

Asıl hedeflerinin hızlı toparlanmayla Türkiye'nin layık olduğu ihracat rakamlarına ulaşmak ve gerçek potansiyelini yansıtacak büyüme rakamlarını desteklemek olduğunu dile getiren Pekcan, "2020'nin son çeyreğine girdiğimiz bu günler itibarıyla dış ticaretimizde oldukça olumlu, diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı, Türkiye'nin dinamizmine yakışan bir tablo ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Pandemi sonrası sanal ticaret heyetlerine ve fuarlara devam edeceğiz"

Pekcan, Bakanlığın çalışmaları hakkında da bilgi vererek, mayısta "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı"yla başlatılan sanal ticaret heyeti ve sanal fuar çalışmalarının halen devam ettiğine dikkati çekti.

Pekcan, mayıs ayından bugüne kadar 40 ülkeyle sanal ticaret heyeti gerçekleştirdiklerini, 500'ün üzerinde firma, 1500'ü aşkın yabancı firmanın sanal ticaret faaliyetlerine katıldığını, 5 binden fazla ikili görüşme sağlandığını anlattı.

Sanal iş görüşmelerinin ticaret hacminin korunması ve geliştirilmesine çok olumlu katkılarının olduğunu dile getiren Bakan Pekcan, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara salgın sonrasında da devam etme kararında olduklarını bildirdi.

Pekcan, haziran ayından bugüne kadar beş sanal fuar gerçekleştirdiklerini, 50 bine yakın ziyaretçi kabul ettiklerini, 32 ülkeye yönelik ilgili ülkedeki ticaret müşavirlerinin katılımıyla elektronik sohbet toplantıları düzenlediklerini belirterek, bunlara 6 bin 520 firmanın temsilcilerinin katıldığını kaydetti.

Ağustosta Kolay İhracat Platformu'nu devreye aldıklarını hatırlatan Pekcan, bu platforma iki aylık bir sürede 66 bin kullanıcının erişim sağladığına, 2 bin 700 firma, 5 bin 500'ü bireysel, 8 bin 200 kullanıcının platformu kullanmaya başladığına işaret etti.

Pekcan, eğitim programları hakkında da bilgiler paylaşarak, "Söz konusu çalışmalarımızın da etkisiyle ihracatçı sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Ekim ayında ihracatçı sayımız geçen yıla göre yüzde 5,8 artış kaydederek 43 bin rakamını geçmiş bulunmakta." ifadesini kullandı.

Pekcan, "yeşil pasaport" olarak adlandırılan hususi pasaportların başvuru ve alım süreçlerine ihracatçılar açısından kolaylıklar getirildiğine dikkati çekerek, "İhracatçılarımızın talepleri doğrultusunda bürokasi daha da azaltılmıştır. Kendilerine hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Son dönemde, ticari diplomasi faaliyetlerinin de hızla devam ettiğini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Pandemiye rağmen, 9 ülkeyle Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantıları gerçekleştirdik. İkili düzeyde bakan ve bakan yardımcıları seviyesinde bir kısmı da video konferans olmak üzere 147 görüşme gerçekleştirdik. Gümrük alanında işbirliği konularında sınır komşularımız olan Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve İran olmak üzere 12 görüşme gerçekleştirdik."

Bakan Pekcan, bu yılın sonuna kadar Çin, Rusya, İtalya, Bulgaristan, Macaristan, Belçika, Finlandiya, Azerbaycan, Senegal ve Etiyopya ile resmi düzeyde ortak komisyon ve komite toplantıları gerçekleştirmeyi öngördüklerini dile getirdi.

"Eximbank ekim itibarıyla 35,7 milyar dolar finansman sağladı"

İhracata yönelik devlet destekleri ve Türk Eximbank'ın finansman olanaklarıyla ihracatçıların yanında olmayı sürdüreceklerinin altını çizen Pekcan, mal ihracatı yapan firmalara bugüne kadar 1,7 milyar, hizmet ihracatı yapan firmalara 404 milyon lira destek sağladıklarını ifade etti.

"Türk Eximbank'ın, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla ihracatçılara 35,7 milyar dolarlık finansman imkanı tanıdığını" belirten Pekcan, "Eximbank'ın kredi kullandırımları da geçen seneye göre yüzde 11 artarak 24,2 milyar dolara yükseldi. Kovid-19 ile ilgili alınan devlet destekli tedbirler kapsamında 5 bin 401 kredinin 4,3 milyar dolar tutarında kredinin vade uzatım talebi gerçekleştirildi." diye konuştu.

Sektörlere göre ihracat

Pekcan, ekim ayı dış ticaret rakamlarıyla ilgili ayrıntıları da aktararak, ihracatta lokomotif sektör olan otomotiv ve yan sanayide eylül ayında binde 5'lik artış görüldüğünü, bu artışın ekimde yüzde 3,6 seviyesine ulaştığını söyledi.

Ekimde hazır giyim ihracatının 2019'un aynı ayına göre yüzde 15,7, son 5 ayda yüzde 11,1 arttığını anlatan Pekcan, tekstilde anılan ayda yüzde 14,8, son 5 ayda yüzde 13,5 ihracat artışı yaşandığını bildirdi.

Pekcan, kimyasal ürünlerde, petrokimya ürünleri hariç, ekimde yüzde 11,5, son 5 ayda yüzde 14,3 artış olduğuna dikkati çekerek, makine sektöründe yüzde 5,6, son 5 ayda yüzde 4 artış gördüklerini belirtti.

Demir çelik ürünlerinde ise ekim ayı ihracatında yüzde 5,4 düşüş gözlemlendiğini dile getiren Pekcan, "Son 5 ayda demir çelik ürünleri ihracatımız yüzde 8 düşmüştür. Bu da ABD ile başlayıp, AB ile takip eden tüm dünyada demir çelik ürünlerine karşı korumacılık önlemlerinin bir sonucu maalesef." diye konuştu.

Ülkelere göre ihracat

Ülkeler bazında bakıldığında ekim ayında İngiltere'ye 1 milyar 495 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,6 artış olduğunu ifade eden Pekcan, son 5 ayda İngiltere'ye ihracatın yüzde 12,8 arttığına işaret etti.

Pekcan, ABD'ye ekim ayında yapılan ihracattaki artışın yüzde 11,3 olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Son 5 ayda ABD'ye ihracatımız yüzde 20,5 artmış. Almanya'ya ekim ayı ihracatımız yüzde 9 artmış, son 5 ayda yüzde 6,2 artmış. Fransa'ya ekim ayında yüzde 14,7 artmış ama son 5 ayda bir artışımız yok. İspanya'ya ekim ayında yüzde 8,8 artışımız var ama 5 aylık ortalamasında binde 6 azalma var. Rusya'ya ekimde yüzde 11,5 artışımız söz konusu. Son 5 ayda da yüzde 9,5 artış gerçekleştirmişiz. Ekim ayında en çok ihracat artışı gerçekleştirdiğimiz ülke sıralamasına bakarsak yüzde 95,2 ile İsviçre geliyor. İngiltere'nin ardından yüzde 50,8 ile Güney Kore geliyor. Daha sonra yüzde 21,6 ile Çin, yüzde 30 ile Polonya ve yüzde 28,3 ile İsrail geliyor. Diğer taraftan İtalya'ya ekim ayı ihracatımız yüzde 7,3 daralmış, son 5 ayda İtalya'ya ihracatımız yüzde 10,4 daralmış. Hollanda'ya ihracatımız ekim ayında yüzde 9,1, son 5 ayda yüzde 14,9 daralmış. Irak'a ekim ayı ihracatımız yüzde 2,1, son 5 ayda yüzde 5,7 daralmış bulunmakta."

Bakan Pekcan, ekim ayında 17,3 milyar dolar ihracat yapıldığını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya ekonomisi ile birlikte içinden geçtiğimiz bu zor süreçte bu ihracat rakamını yakalamış olmamış bizler için son derece anlamlı. Ülkemiz ekonomisine ve ihracatçısına, üreticisine duyduğumuz güvenin ne kadar haklı ve yerinde olduğunun da bir göstergesi. Türkiye kendi hedefleri doğrultusunda yoluna kararlılıkla devam edecektir. Yeni Ekonomi Programı'mızda başarıya ulaşmak için Bakanlık olarak biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmek üzere gayret edeceğiz. Pandemi sürecinde küresel tedarik zincirleri belli değişim ve dönüşüm gerçekleştirecekler. Ortaya çıkacak yeni dönemde Türkiye'nin küresel ekonomideki ve küresel ticaretteki rolünün çok daha güçlendirerek bir pozisyon alacağını öngörüyoruz. İhracatçılarımızla birlikte yeni rekorlar için gücüne güç katan Türkiye için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."

(Bitti)