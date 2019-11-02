Ticaret Bakanı Pekcan: "Ekim ayı ihracatımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar olarak...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Ekim ayı ihracatımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:56 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan: "Ekim ayı ihracatımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."
Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu Türkiye, terör örgütü yandaşlarının hedef gösterdiği Seçil öğretmene sahip çıktı ABD'de dehşete düşüren olay! Sevgilisinin kafasına sıktıktan sonra tecavüz etti!