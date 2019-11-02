Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: "Ekim ayı ihracatımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar olarak...
Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan: 'Ekim ayı ihracatımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar olarak...

Ticaret Bakanı Pekcan: "Ekim ayı ihracatımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar olarak...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "Ekim ayı ihracatımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Pekcan: "Ekim ayı ihracatımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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