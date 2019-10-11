Ticaret Bakanı Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan ile basitleştirilmiş gümrük hattına ilişkin mutabakat zaptının imza töreninde son 17 senenin getirdiği istikrarla ekonomideki büyüme ve ihracattaki artışın devam ettiğini söyledi. YPG tarafından Türkiye topraklarına düzenlenen saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Pekcan, "Ordumuzun bölgede görevlerini başarıyla ifa edeceklerinden hiçbir kuşkumuz yok" dedi.

Ticaret Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen törende Türkiye ile Azerbaycan arasında basitleştirilmiş gümrük hattına ilişkin mutabakat zaptı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev arasında imzalandı. Bakan Pekcan, imzalanan anlaşma sonrası Barış Planı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Pekcan, "Güney sınırlarımızda oluşturulmuş olan terör koridorunu bertaraf etmek için başlattığımız harekattaki bütün askerlerimize, ordumuza Allah'ın yardımcı olmasını diliyoruz. Bu vesileyle de o bölgede görevlerini başarıyla ifa edeceklerinden hiçbir kuşkumuz yok. Allah'ın izniyle bu operasyonu en az kayıpla gerçekleştirecekler. Maalesef dün sivil halka ateş ettiler, biraz önce de gazetecilerin bulunduğu binaya ateş edilmiş. Vefat edenler ve şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da düzenlenecek Türk Konseyi Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını ifade eden Pekcan, "Gümrük alanında 3'üncü Gümrük İşbirliği Toplantısı'nı da gerçekleştirdiler. Biz de Mehdiyev'le basitleştirilmiş gümrük anlaşmasını imzaladık. Sizlerin de bildiği üzere Türk Konseyi Liderler Zirvesi 14-15 Kasım'da Azerbaycan'da düzenlenecek. Cumhurbaşkanımız da oraya teşrif edecekler. Bu vesileyle de Azerbaycan'la aramızda tercihli ticaret anlaşmasının da imzalanacağını öngörüyoruz. Türkiye olarak tüm kararlılığımızla ekonomik hedeflerimize yürüyoruz. Son 17 senenin getirdiği istikrarla ekonomimizdeki büyüme ve ihracatımızdaki artış devam etmiştir. 2019 yılını biz bir dengelenme süreci olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonra da Türkiye'nin yüzde 5 civarında büyümesini öngörüyoruz. İhracatımızın da etkisiyle ve Hazine ve Maliye Bakanımızın da aldığı önlemlerle beraber cari açığımız da pozitif yönde ilerlemektedir. İhracatımız da son 9 ayda 2,6 oranında artarak 132 buçuk milyar dolara ulaşmıştır. İthalatımız, 15,3 oranında düşmüştür son 9 ayda. 154 milyar dolar seviyesine gelmiş bulunmaktadır. Dış ticaret açığımız, ihracatın, ithalatı karşılama oranı yüzde 71'lerden yüzde 86'lara ulaşmış durumda. Gene ilk 9 ay itibarıyla dış ticaret açığımızda 31,1 milyar dolarlık bir azalma söz konusudur. Bu da Türkiye'nin dış finansman ihtiyacında 31,1 milyar dolar azalma anlamına gelmektedir. Bundan böyle de inşallah ihracatımızın hem Türkiye'nin cari dengesine katkı sağlamasını hem de Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamasına gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ekonomi ve ihracattaki büyümenin devam edeceğini vurgulayan Pekcan, "Bakanlık olarak dijitalleşmeye son derece önem veriyoruz. Uluslararası ilişkilerimize önem veriyoruz. Türkiye'nin ekonomisi kendi dinamikleriyle güçlenerek devam edecektir. Gerek ihracatımız, gerek ekonomik büyümemiz kendi ihracatımızla; yetişmiş, eğitimli, tecrübeli iş gücümüz ve üretimimizle dengeli bir şekilde devam etmektedir. Tabii, bu arada uluslararası ilişkilerimize de son derece önem veriyoruz. Ekonomik işbirliği yaptığımız ülkelerle ilişkilerimizi son derece tutarlı sürdürmek için gayret içerisinde olmaya devam edeceğiz. Dijitalleşmeyle yaptığımız çalışmalarla ilgili Mehdiyev'le de paylaştığım gibi gerek kağıtsız ihracatta, gerek tek durakta, elektronik teminat mektubu gibi yetkilendirilmiş hükümlü statüsü varış öncesi gümrüklerde gerçekten ciddi ilerlemeler kaydettik. Ticaretin kolaylaştırılması yönünde çabalarımız devam ediyor. Ticaretin en hızlı, en kolay, en hızlı ve en güvenilir yapıldığı ülkeler arasında olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Gümrük alanında da her türlü işbirliğine açık olduğumuzu kendileriyle paylaştık. İnşallah yakın zamanda Tarım Bakanlığı ve gümrükler bir araya gelecek. 17 Kasım'da Gürcistan'la da bir toplantımız var. Bizim hedefimiz bu toplantıları, gümrük ve lojistik alanındaki işbirliğini Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan olarak da beraber çözüm yoluna kavuşturmak" diye konuştu.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev ise, imzalanan anlaşmanın önemine vurgu yaparak, "İki devletin cumhurbaşkanlarının bizim bakanlık karşısında koyduğu hedefe ulaşmak için bugün imzaladığımız protokol hem ticaretin kolaylaştırılmasına hizmet edecek hem de Bakü'de imzalanacak Tercihli Ticaret Anlaşması'na destek ve temel oluşturacak" dedi.

(İHA)