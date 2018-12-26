Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan: "Elektronik Çek ve Bono Sistemini En Kısa Zamanda Uygulamaya Alacağız. Artık...

Ticaret Bakanı Pekcan: "Elektronik Çek ve Bono Sistemini En Kısa Zamanda Uygulamaya Alacağız. Artık...

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan: "Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Artık bunları elektronik ortamda takip edecek durumdayız"

Ticaret Bakanı Pekcan:
Ticaret Bakanı Pekcan: "Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Artık bunları elektronik ortamda takip edecek durumdayız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:14 Kaynak: AA

Bono, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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