Ticaret Bakanı Pekcan: "Elektronik Çek ve Bono Sistemini En Kısa Zamanda Uygulamaya Alacağız. Artık...
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Artık bunları elektronik ortamda takip edecek durumdayız"
Ticaret Bakanı
Pekcan: "Elektronik çek ve bono sistemini en kısa zamanda uygulamaya alacağız. Artık bunları elektronik ortamda takip edecek durumdayız"
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:14 Kaynak: AA
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