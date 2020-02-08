Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ziyareti yaptı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın esnafları ziyaret etmesi Ticaret Bakanı Pekcan'ın Malatya Esnaf Odası'nda düzenlenen toplantıya katılması MALATYA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya'da esnafları ziyaret etti ve Esnaf Odasında toplantıya katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:51 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın esnafları ziyaret etmesi
Ticaret Bakanı Pekcan'ın Malatya Esnaf Odası'nda düzenlenen toplantıya katılması MALATYA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya'da esnafları ziyaret etti ve Esnaf Odasında toplantıya katıldı.
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