Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ziyareti yaptı

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın esnafları ziyaret etmesi Ticaret Bakanı Pekcan'ın Malatya Esnaf Odası'nda düzenlenen toplantıya katılması MALATYA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya'da esnafları ziyaret etti ve Esnaf Odasında toplantıya katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın esnafları ziyaret etmesi

Ticaret Bakanı Pekcan'ın Malatya Esnaf Odası'nda düzenlenen toplantıya katılması MALATYA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya'da esnafları ziyaret etti ve Esnaf Odasında toplantıya katıldı.

Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ziyareti yaptı

Ruhsar Pekcan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:51 Kaynak: AA
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