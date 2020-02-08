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Ticaret Bakanı Pekcan: "Esnaflarımıza 50 bin lira 5 yıl geri ödemeli kredi vereceğiz"
6 saat önce
Katılımcılar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması Katılımcılar ELAZIĞ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya Valiliği'ni ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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