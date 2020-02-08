Ticaret Bakanı Pekcan: "Esnaflarımıza 50 bin lira 5 yıl geri ödemeli kredi vereceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Pekcan: 'Esnaflarımıza 50 bin lira 5 yıl geri ödemeli kredi vereceğiz' - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan: "Esnaflarımıza 50 bin lira 5 yıl geri ödemeli kredi vereceğiz"

6 saat önce

Katılımcılar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması Katılımcılar ELAZIĞ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya Valiliği'ni ziyaret etti.

Katılımcılar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması

Katılımcılar ELAZIĞ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya Valiliği'ni ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Pekcan: Esnaflarımıza 50 bin lira 5 yıl geri ödemeli kredi vereceğiz

Malatya Valiliği, Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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