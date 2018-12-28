Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank Şube Açılışında Konuştu
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank şube açılışında konuştuGAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank şubesi açılışına katıldı.
Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank şube açılışında konuştu
GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank şubesi açılışına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:05 Kaynak: İHA
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