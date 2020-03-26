Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Pekcan: 'Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 işletme hakkında ise 10 bin... - Son Dakika Ekonomi
Ticaret Bakanı Pekcan: "Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 işletme hakkında ise 10 bin...
7 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan: "Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 işletme hakkında ise 10 bin 475'şer TL olmak üzere toplam 1 milyon 183 bin 675 TL idari yaptırım uygulanmıştır.
Ticaret Bakanı Pekcan: "Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 113 işletme hakkında ise 10 bin 475'şer TL olmak üzere toplam 1 milyon 183 bin 675 TL idari yaptırım uygulanmıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:17 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü