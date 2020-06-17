Ticaret Bakanı Pekcan, Finlandiya Dış Ticaret Bakanı ile görüştü - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan, Finlandiya Dış Ticaret Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Ticaret Bakanı Pekcan, Finlandiya Dış Ticaret Bakanı ile görüştü, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari ile video konferans yöntemiyle görüştü.


Korona virüs döneminde de ülkelerin ticaret bakanlarıyla görüşmelerine hız kesmeden sanal ortamda devam eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari ile video konferans yöntemiyle görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, ikili ticari ilişkiler, JETCO toplantısı, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, AB'nin çelik önlemleri gibi konular ele alındı. Pekcan, dünyanın korona virüs salgını nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir dönemden geçtiğini, bunun iş ve ticaret ortamını da ciddi bir şekilde etkilediğini belirterek, bu krizin ancak işbirliği ve dayanışma ile aşılabileceğini, bunun için de iletişim kanallarını her zamankinden daha açık tutmak gerektiğini söyledi. Pandemi için alınan önlemlerin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaret üzerinde kaçınılmaz etkisi bulunduğuna dikkati çeken Bakan Pekcan, Türkiye'nin bu dönemde sağlık alanı başta olmak üzere pandemi ile mücadelede önemli bir başarı kaydettiğini, aynı zamanda ticaret akışının devamına odaklandığını, 1 Haziran'dan itibaren de normalleşme sürecine geçtiğini dile getirdi. Bakan Pekcan, yakın zamanda tüm dünyanın pandemiden kurtulması ve tekrardan sağlıklı günlere dönülmesi temennisinde bulundu.


"Rakamlar gerçek ticaret potansiyelimizi yansıtmıyor"


Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ticaret hacminin 2020 yılının ilk 5 ayında bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 542 milyon dolar olarak gerçekleştiğine işaret eden Pekcan, "Ancak bu rakamlar, gerçek ticaret potansiyelimizi yansıtmıyor. İkili ticaret ilişkilerimizin çok daha yüksek bir hacme ulaşması için gerekli önlemleri almamız gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle özel sektör kuruluşlarımızı ve iş adamlarımızı, ülkelerimizdeki iş birliği olanaklarını keşfetmek için birbirleriyle daha yakın temas kurmaya teşvik etmeliyiz" dedi.


İki ülke arasında ticaret potansiyeli olan ürünlere daha fazla odaklanılması gerektiğini belirten Pekcan, bu kapsamda otomotiv parçaları ve yan sanayi ürünleri, demir çelik, bazı tarım ürünlerinin potansiyel ürünler arasında yer aldığını ifade etti. Finlandiya'dan Türkiye'ye doğrudan yatırımın da 373 milyon dolara ulaştığını bildiren Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:


"Türkiye ile Finlandiya arasında özellikle turizm, sağlık turizmi, bankacılık ve finans, sigorta, yenilenebilir enerji, ulaştırma, çevre, teknoloji, bilişim ve iletişim teknolojileri, atık yönetimi, makine sanayi ve müteahhitlik ve teknik danışmanlık hizmetleri gibi sektörlerde önemli yatırım potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Ülkelerimiz arasında, Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere yatırım ve müteahhitlik hizmetleri alanında üçüncü ülkelerde ortak projeler yürütme ve gerçekleştirme konusunda büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum."


Finlandiya tarafından Ekim 2019'dan bu yana savunma sanayii alanında Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının da bir an önce kaldırılmasını talep eden Pekcan, "Bu kısıtlamaların kaldırılması ülkelerimiz ve firmalarımızın teknoloji alanında da yeni projeler ve iş birliklerinin artırılmasına katkı sağlayacaktır" dedi.


Avrupa Birliği'nin 2 Şubat 2019'dan bu yana uygulanan çelik koruma önlemleri ve 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan düzenlemelerine de değinen Pekcan, Türkiye'yi olumsuz etkileyen bu önlemlerin ortaklık ruhu, STA ve Gümrük Birliği hedefleriyle açıkça çeliştiğini söyledi. Bakan Pekcan, serbest ve adil ticaretin sürdürülmesini sağlayacak karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini vurgulayarak, bu noktada Finlandiya hükümetinin vereceği desteklerin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.


Gümrük Birliği'nin güncellenmesi


Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Pekcan, güncellemenin Türkiye ve Avrupa Birliği için önemli ekonomik faydalar sağlayacağını söyledi. Pandemi ile e-ticaret, tarım, hizmet sektörlerinin öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkati çeken Pekcan, Gümrük Birliği anlaşmasında taraflar arasında tercihli ticaret ve ekonomik ilişkilerin kapsamını genişleterek tarım, hizmetler, kamu alımları ve e-ticaret alanlarındaki karşılıklı pazar genişlemelerini amaçladıklarını ifade etti. Sürece ilişkin resmi müzakerelerin gecikmeksizin başlaması gerektiğini vurgulayan Pekcan, Finlandiya tarafından sağlanacak desteğin bu süreci sorunsuz bir şekilde tamamlamak için çok önemli olduğunu kaydetti. Pekcan, "Bu konuda bazı ülkeler politik gerekçelerle engeller çıkartıyorlar. Politik gerekçeleri bir kenara bırakarak, tamamen ekonomi ve ticarete, iş insanlarımızın karşılıklı menfaatlerine odaklanmalıyız" dedi.


"JETCO toplantısını ilk fırsatta gerçekleştirmek istiyoruz"


Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari de, pandemi sürecinde Türkiye'nin aldığı tedbirleri yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye'nin bu süreçteki etkin mücadelesini tebrik etti. Türkiye ile Finlandiya arasında ticaret alanında birçok imkan ve fırsatın bulunduğunu dile getiren Skinnari, nükleer enerji, biyokimya teknolojisi, yenilenebilir enerji alanlarında işbirliği anlamında önemli potansiyel arz ettiğini kaydetti. Skinnari, Finlandiya'nın Türkiye ile beraber özellikle Afrika, Körfez ülkelerinde ortaklaşa projeler yürütmesinin önemine işaret etti. Salgının durumuna göre Finlandiyalı iş adamları ile beraber İstanbul'daki Busineess Finland koordinasyonunda Türkiye'ye geniş bir ticaret heyeti planladıklarını anlatan Skinnari, ayrıca iki ülke arasında Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısını da en kısa sürede gerçekleştirmeyi istediklerini sözlerine ekledi. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Finlandiya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 04:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Pekcan, Finlandiya Dış Ticaret Bakanı ile görüştü - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulundu İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi         
22:45
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti         
22:28
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı         
22:16
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç         
21:36
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi         
21:26
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor         
21:09
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor         
20:46
Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor         
20:43
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı 20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı         
20:42
Son Dakika: Şırnak'ta yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti Son Dakika: Şırnak'ta yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti         
20:39
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?         
20:02
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti         
20:00
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi         
19:54
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de         
19:52
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı         
19:50
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok         
19:40
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü         
19:32
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı         
19:19
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir         
19:08
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı         
18:46
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti         
18:42
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir         
18:07
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu         
18:00
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü         
17:59
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika         
17:59
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not         
17:54
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü         
17:35
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 23:05:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret Bakanı Pekcan, Finlandiya Dış Ticaret Bakanı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]