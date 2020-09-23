Ticaret Bakanı Pekcan, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Ticaret Bakanı Pekcan, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemi sürecinde de G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları olarak ticareti kolaylaştırmaya ve kısıtlayıcı önlemleri ortadan kaldırmaya yönelik iş birliğimize devam etmeliyiz.

Ticaret Bakanı Pekcan, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemi sürecinde de G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları olarak ticareti kolaylaştırmaya ve kısıtlayıcı önlemleri ortadan kaldırmaya yönelik iş birliğimize devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pekcan, 26 ülkeden bakan ve bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na videokonferans yöntemiyle katıldı.

Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl G20 görüşmelerinin ana gündem maddesini tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğunu belirterek, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları olarak, pandeminin ülkeler ve ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadeleye odaklandıklarını belirtti.

Bu kapsamda 14 Mayıs'ta koronavirüs salgınına yönelik G20 eylemlerini başarıyla onayladıklarını hatırlatan Pekcan, ancak bu eylemlerin uygulanmasının, en az onları tanımlamak kadar önem taşıdığını bildirdi.

Özellikle ticareti kısıtlayıcı birçok önlemi ortadan kaldırma ve daha fazla ticareti kolaylaştırma aracını uygulamaya koyma konusunda G20 eylemlerinin uygulanmasına yönelik daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurgulayan Pekcan, "Pandemi sürecinde de G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları olarak ticareti kolaylaştırmaya ve kısıtlayıcı önlemleri ortadan kaldırmaya yönelik iş birliğimize devam etmeliyiz. Her ne nedenle olursa olsun, ikili ya da çoklu ilişkilerde kısıtlayıcı eylemler ve tarife dışı engellerden kaçınmalıyız. Tüm üyeleri bu konuda azami dikkat göstermeye davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, pandemi sonrası dönemde de ülkelerin ekonomik anlamda toparlanmalarında adil, açık, çok taraflı ticaret sisteminin uluslararası ticaret için öngörülebilirliği ve istikrarı teşvik etmede hayati bir rol oynayacağını kaydetti.

Diğer birçok G20 ülkesinde olduğu gibi, mikro ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Türkiye ekonomisinin bel kemiği olduğuna ve ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında kritik rol oynadığına dikkati çeken Pekcan, bu amaçla G20'nin söz konusu işletmelerin uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik politika metnini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Pekcan, "Mikro işletmelere ve KOBİ'lere yönelik uygulamaya koyacağımız politikalar, işletmelerin karşılaştığı sorunların üstesinden gelmelerinin yanı sıra küresel ekonomiye entegrasyonlarını ve dış şoklara karşı dayanıklılıklarını artırma konusunda hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Pekcan, diğer taraftan teknoloji odaklı yatırımları teşvik etmek, bilgiye dayalı ekonomilere katkı sağlanması ve yabancı yatırımı çekme konusunda ihtisas serbest bölgelerinin önemli rol oynadığına inandıklarını vurgulayarak, hizmet ticaretine yönelik iç düzenleme çalışmalarının hizmet ticaretinde istikrar ve öngörülebilirliğin geliştirilmesine büyük katkılar sağlayacağının altını çizdi.

Kalkınma için Yatırımların Kolaylaştırılması Girişimi'nin özellikle gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere yönelik yatırımları kolaylaştırmak için önemli bir rol oynadığına inandıklarını belirten Pekcan, izleme, müzakere ve anlaşmazlıkların halline yönelik temel işlevlerini iyileştirmek için DTÖ'nün reformunun önemini vurguladı.

"Bakanlar Bildirgesinden: Kovid-19 önlemleri ticarete engel yaratmamalı"

Öte yandan toplantı sonucunda, G20 ticaret ve yatırım gündeminin temel çıktıları niteliğinde bir Bakanlar Bildirgesi ve Bildirge ekinde altı belge kabul edildi.

Bakanlar Bildirgesi'nde, Kovid-19 ile mücadelede alınan acil ticaret önlemlerinin DTÖ kurallarıyla uyumlu olması, ticarete gereksiz engel yaratmaması ve küresel tedarik zincirlerinde bozulmaya neden olmaması gerektiği vurgulandı.

Pandeminin sosyal ve ekonomik anlamdaki olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek amacıyla tüm politika araçlarının kullanılmaya devam edileceğine dikkat çekilen bildirgede, bazı sektörlerdeki kapasite fazlası gibi yapısal sorunların olumsuz etkiler yaratabileceğine de işaret edildi.

Bildirgede gerekli DTÖ reformunu gerçekleştirmek için aktif ve yapıcı şekilde çalışma taahhüdü yinelenirken, söz konusu reformun DTÖ'nün işlevlerini iyileştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

DTÖ'nün Mikro-KOBİ'ler, Kalkınma İçin Yatırımların Kolaylaştırılması, E-Ticaret ve Hizmetlerde Yerel Düzenlemeler hususlarındaki çoklu girişimleri çerçevesinde devam eden tartışmaların ilerletilmesi çağrısının yapıldığı bildirgede, mikro işletmeler ve KOBİ'lerin bölgesel ve küresel değer zincirlerine entegrasyonlarında karşılaştıkları zorluklara işaret edildi.

Ekonomik çeşitliliğin güçlendirilmesinde Hizmet Ticareti ve Özel Ekonomik Bölgelerin (ÖEB) önemli rol oynadığı belirtilen bildirgede, uluslararası yatırımların güçlendirilmesinde yatırımla ilişkili teknik yardımın iyileştirilmesinin önemi kaydedildi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika Ekonomi

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