Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Pekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

1 saat önce

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın karşılanması ve protokolle selamlaşması Bakan Pekcan'ın belediye şeref defterini imzalaması Fotoğraf çekimi Bakan Pekcan'ın konuşması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın karşılanması ve protokolle selamlaşması
Bakan Pekcan'ın belediye şeref defterini imzalaması
Fotoğraf çekimi
Bakan Pekcan'ın konuşması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Pekcan, burada bir konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:25 Kaynak: AA

Gaziantep, Ruhsar Pekcan, Güncel
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